La suerte persigue al chancero más popular de Ciudad Quesada

Ciudad Quesada tiene un “chancero de la suerte”: se trata de Luis Gerardo Sibaja Mora, quien es conocido como Carlos. Él tiene 66 años, de los cuales 45 los ha dedicado a la venta de lotería.



Es uno de los vendedores más buscados... ¡No es para menos! Ha vendido tres premios muy importantes en los últimos años. Repartió la suerte con el premio acumulado de ₡1.390 millones en 2018: número 84, serie 770 fue la combinación favorecida. Luego, un año después, vendió la "fecha" y entregó ₡1.000 millones: número 15, serie 589. Este año, nuevamente fue un buen augurio vender la fecha, el número 19 con la serie 613. De este último, repartió 10 fracciones del premio mayor del "Gordo Navideño", un equivalente a ₡400 millones.

“Me siento tranquilo y contento, a pesar de un asalto. Ocurrió hace como un mes, cuando estaba vendiendo la lotería de Navidad, me sentía un poquillo mal porque me robaron un maletín con lotería, el cual iba con parte de la serie del mayor, pero no con el número mayor, porque yo había separado del 09 al 25, lo tenía guardado por aparte”, comentó el chancero a Teletica.com.