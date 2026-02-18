La ruta de la presa: ¿Hay alguna solución para este problema?

San José, seis en punto de la tarde: miles regresan a sus casas luego de una larga jornada laboral. La gran cantidad de vehículos congestiona las carreteras, día tras día.

En la entrega anterior, vimos la lista de los factores que provocan las presas. Ahora vamos a ver la lista de posibles soluciones. Y para iniciar, los expertos coinciden en algo: más inversión para mejorar intersecciones y el flujo del tránsito.

Entre 2014 y el 2024, Costa Rica invirtió, aproximadamente, 0,78% de su producto interno bruto en infraestructura de transporte; pero es insuficiente. Expertos han recomendado invertir alrededor del 1,56%. Y aun así, para ejecutar las obras planteadas en el plan nacional de transportes, requeriría que cada año se invierta cerca del 3,99% del PIB.

¿Es posible pagar eso?

“El país tiene la capacidad para hacerlo. Lo que no ha tenido es una disponibilidad de inversión constante desde la crisis de los años 80”, dijo Rodolfo Méndez Mata, exministro de Obras Públicas y Transportes.

Por si fuera poco, en los últimos años ha caído la inversión en infraestructura de transportes. Entre 2018 y 2020, se invirtió 0,95%; 0,93%; y 0,99% del PIB en infraestructura de transportes, pero en 2023 y 2024, la cifra cayó a apenas un 0,45% y 0,49%

Los expertos señalan a un mismo norte: invertir en transporte público (ver reportaje completo en el video adjunto).

“Estamos priorizando solo a los vehículos, no estamos priorizando el transporte público: el tren, los buses u otros sistemas”, señala Jaime Allen Monge, ingeniero de Lanamme.

“El problema de la congestión lo resolvemos cuando tengamos un transporte público de calidad, para que los costarricenses abandonemos el vehículo personal, particular”, agregó Méndez Mata.

En este aspecto, los buses articulados y los trenes son claves.

Para estos reportajes, solicitamos una entrevista con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes desde el 27 de enero; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta.