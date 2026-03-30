"La respuesta fue una hora tarde": los aprendizajes tras caso de niño extraviado en Dota

El extravío de un menor en la Zona de los Santos encendió las alertas durante el fin de semana (ver el video adjunto de Telenoticias).

La situación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo deben actuar los adultos cuando un niño desaparece en un sector montañoso?

En este caso específico, el pequeño fue encontrado a un kilómetro de donde desapareció mientras caminaba con su abuelo.

Según las autoridades, lo primero que las personas deben hacer es llamar, casi de inmediato, al Sistema de Emergencias 9-1-1.

"La función específica tiene que ser activar el Servicio de Emergencias del 9-1-1. Por ejemplo, en este caso que se atendió este fin de semana, nosotros recibimos la alerta prácticamente casi una hora después de que ya los familiares estuvieron buscando en algunos puntos. Esto lo que generó fue que la respuesta fuera una hora más tarde a partir de que el menor se reporta extraviado", manifestó Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja Costarricense.

Cuando se reporta la desaparición de un menor en una zona montañosa, se activa un amplio operativo de búsqueda. Solo el sábado anterior, más de 100 cruzrojistas participaron en las labores.

A esto se suma el uso de equipo especializado, perros de rastreo y tecnología como drones, herramientas clave para ampliar el rango de búsqueda.

¿Cómo actúan los menores?

Luis, el menor de tres años extraviado el sábado en Dota, fue ubicado refugiándose en una estructura tipo galera, a unos 600 metros del punto donde fue visto por última vez. Este tipo de comportamiento no es aislado y forma parte de los patrones que analizan los rescatistas.

Un antecedente reciente refuerza esta observación. En septiembre de 2024, el pequeño Mateo, de 6 años, sobrevivió 15 horas en las montañas de Pérez Zeledón. Fue encontrado a poco más de un kilómetro del lugar del accidente, al margen de un río donde buscó resguardo.

"Podemos tener menores que por algún tipo de afinidad les guste ir a buscar donde existan volúmenes de agua, como ríos o pozas. Otro podría únicamente refugiarse, quedarse en algún punto específico. Otros podrían dedicarse a caminar. Entonces es muy importante, en el momento que se activa la búsqueda, ir buscando cuál es el comportamiento y cuáles son las características del perfil de este menor", explicó Collado.

Sin embargo, no todos los menores reaccionan de la misma forma ante estas circunstancias. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de alertar de inmediato al 9-1-1.