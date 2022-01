La regulación para la venta de perros de raza en Costa Rica es “escueta” e “inexistente”, según ANPA

Cuando usted compra un perro de raza de un criadero o de una tienda de mascotas, muchas veces no sabe en qué condiciones nació y se crio el animal. Tampoco sabe cuántas veces han reproducido a la mamá, ni si pasó los dos meses y medio recomendados por expertos bajo el cuidado de la madre.

Son muchas las preguntas que deberíamos de hacernos a la hora de comprar un perro.

En noviembre pasado Francia prohibió la venta de perros y gatos en tiendas de animales y España espera este año sumarse a esta iniciativa.

En Costa Rica no hay una prohibición expresa de venta de perros y gatos en la Ley de Bienestar Animal, así lo explica William Serrano, juez del Tribunal Penal de Juicio en San José.

La única prohibición sobre este tema aparece en el artículo 15, donde se establece que “se prohíbe la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad. Asimismo, se prohíbe que los responsables de animales de cualquier especie promuevan peleas entre ellos”.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) asegura que los criaderos en el país deben cumplir con dos lineamientos: contar con un Certificado Veterinario de Operación (CVO) y cumplir con la Ley de Bienestar Animal.

Pese a que existe un marco regulatorio, este es insuficiente, ya que ha sido incapaz de filtrar algunos casos que, ante los ojos de quienes abogan por el bienestar animal, se queda demasiado corto.

Gisela Vico, presidenta de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), concuerda con el letrado: "En Costa Rica la regulación es sumamente escueta, por no decir inexistente, y se aplica poco la que existe, entonces es casi que nula. El certificado veterinario de operación que emite el Senasa para poder funcionar como criadero es un trámite de escritorio, no necesariamente se revisa en el sitio para darle el permiso".

ANPA empezó en 1980 y era la única asociación animalista en su momento.

Según Vico, en el país existen dos tipos de criaderos: el responsable y el irresponsable.

"Partamos del hecho que haya un criadero responsable, pero cuál es la cuestión, en este momento en Costa Rica hay una sobrepoblación de perros muy importante, y cada vez que sacamos crías estamos trayendo nuevos perros al mundo y todos los que ya existen en este momento, con raza y sin raza, van a tener más dificultad de encontrar una casa. Aunque el criadero sea superresponsable, hay una situación nacional que amerita detenernos y sensibilizarnos y no sacar más crías", indicó la encargada.

El problema principal son los criaderos irresponsables, que lamentablemente representan la mayoría. Así lo asegura la vocera de ANPA, asociación que lleva más de 40 años trabajando a favor del bienestar animal en Costa Rica.

"Es crueldad en su mayor expresión, las jaulas cuelgan del techo, las perras no tocan el suelo en su vida, no ven la luz natural porque no hay ventanas y los olores son terribles. Es tan cruel como se reproducen los animales en muchos criaderos de Costa Rica que por eso hay una gran lucha de muchas instituciones que queremos que se acabe, es el infierno sobre la tierra", detalló Vico.