La mujer que viste la fe: doña Cristina y los hilos de la Semana Santa

A sus 64 años, Cristina Mata no sale en las procesiones de Semana Santa, pero está detrás de todas. Su servicio, invisible para muchos, desfila en cada actividad religiosa.

Como la costurera encargada de los trajes para el Convento de los Frailes Capuchinos, comienza su labor hasta tres o cuatro meses antes del Domingo de Ramos.

Y aunque no es costurera de profesión, lo es de alma. Aprendió desde niña mirando a su mamá, y con los años fue perfeccionando un arte que, al final, se convirtió en su llamado.

Cristina no cobra por lo que hace. Lo repite sin orgullo ni falsa humildad, como quien dice algo que simplemente es.

Para ella, esta labor es un regalo, una forma de complementar la fe que la ha acompañado toda su vida.

“Hace tiempo no estaba tan allegada como ahora, pero he tenido experiencias que me hicieron ver que no había otra explicación, salvo Dios. Fue hace unos 20 años, cuando llevaba a mi hija al colegio. Una señora se brincó un alto y me golpeó de costado. Nos tiró contra un muro, pero gracias a Dios no nos pasó nada. La gente que vio todo pensó que estábamos muertas, pero ni un solo rasguño. Incluso, el parabrisas quedó despedazado, seguro por una de nosotras, pero no nos hicimos ni un moretón”, recuerda.