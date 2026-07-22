La monta en Guanacaste: una tradición de valientes que evoluciona con los años

Periodista: Jimena López Araya.

La monta de toros continúa siendo una de las tradiciones más arraigadas de Guanacaste.

Aunque mantiene su esencia, con el paso de los años ha incorporado cambios en la vestimenta, el entrenamiento y las medidas de seguridad para quienes ingresan al redondel (ver video adjunto).

​ "Para mí, la monta de toro al estilo rústico significa mucho. Es llevar la tradición de nuestros antepasados en la sangre", afirma Walter "Chirimbo" Espinoza, quien asegura que nuevas generaciones de montadores siguen formándose para mantener viva esta práctica.

Actualmente conviven distintos estilos de monta y tipos de espuelas, mientras algunos aún conservan la tradicional monta con albarda.

A esto se suma el uso cada vez más frecuente de chalecos y cascos, así como la participación de mujeres en una actividad que históricamente estuvo dominada por hombres.

​ "Es mucha adrenalina la que se vive. Hay que tener mucha experiencia y práctica. Para mí es una satisfacción muy grande aportar a la cultura y a la tradición guanacasteca montando toros", comenta Sandro Mora, exmontador.

Para Luis Antonio "Toño" Contreras, los montadores siguen siendo parte esencial de las fiestas populares.

​ "Somos los que hacemos la fiesta", asegura.

Quienes practican esta tradición coinciden en que la monta debe vivirse con preparación y responsabilidad para preservar una de las expresiones culturales más representativas de Guanacaste.