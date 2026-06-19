La Marta se consolida como motor ecoturístico y educativo en Costa Rica

El Refugio de Vida Silvestre La Marta se ha convertido en uno de los principales referentes de conservación y ecoturismo en el país. Cada año recibe más de 12.000 visitantes, quienes participan en actividades educativas y recreativas que fortalecen la conciencia ambiental y generan un impacto económico positivo en comunidades como Pejibaye.

El efecto multiplicador de estas visitas es significativo: se estima que más de 100.000 personas son alcanzadas indirectamente por los mensajes de conservación y respeto a la naturaleza que los visitantes transmiten a su entorno.

“Cada persona que visita La Marta se convierte en una embajadora de la conservación”, destacó Mariechen Lang, vicerrectora del refugio, al subrayar el carácter transformador de la experiencia.

Además de su aporte ambiental, La Marta impulsa el desarrollo local mediante empleo, capacitación y la compra de productos y servicios en la zona.

El refugio mantiene vínculos con el Colegio Ambientalista de Pejibaye, donde estudiantes realizan prácticas profesionales, y con emprendedores que ofrecen artesanías y alimentos a los visitantes, ampliando los beneficios de la conservación más allá de sus límites.

El proyecto también recibe entre 800 y 1.000 estudiantes universitarios cada año, quienes desarrollan experiencias académicas vinculadas con sostenibilidad y ecoturismo.

Con un modelo que combina protección del bosque, educación ambiental y desarrollo comunitario, La Marta reafirma su compromiso con la conservación y celebra su aniversario con una promoción especial 2x1 en entradas de lunes a sábado, invitando a más personas a descubrir este espacio único de naturaleza y aprendizaje.