La lucha de Mathias, el quinceañero que enfrenta un cáncer agresivo con fe y música

Lo que para Estephanie Chaves parecía una pequeña “pelotita” en la espalda de su hijo terminó cambiando por completo la vida de su familia.

Eithan Mathias Giraldo Chaves, un joven de 15 años, enfrenta una dura batalla contra un cáncer poco común y agresivo: un sarcoma de células claras, que ahora hizo metástasis en pulmones y huesos.

La madre del adolescente recuerda que todo comenzó meses antes del diagnóstico, cuando Mathias le comentaba que tenía una pequeña masa cerca del hombro.

“Yo, en mi ignorancia, jamás me imaginé que el cáncer daba de frente, que una pelotita podía ser un cáncer. Yo pensaba que podía ser una pelotita de grasa”, contó Estephanie.

Fue en setiembre cuando decidieron llevarlo a revisión. Un ultrasonido reveló que no era algo común: se trataba de un tumor dentro del músculo.

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La biopsia confirmó la noticia que ninguna madre espera escuchar.

“Cuando me llama, me dice: no le tengo buenas noticias, el tumorcito de Mathis es maligno, es un sarcoma y es algo bastante agresivo”, relató.

Desde ese momento inició un proceso de cirugías, quimioterapias y controles médicos. En octubre, Mathias fue operado para retirar el tumor de su espalda.

“El doctor salió muy contento porque la operación salió muy bien. Creían que Mathias iba a quedar con dificultad para mover su brazo porque tuvieron que quitarle todo el músculo, pero estaba muy encapsulado”, explicó su mamá.

Luego llegaron las quimioterapias más fuertes para intentar evitar que quedaran células cancerosas. Aunque el tratamiento fue duro, Estephanie asegura que su hijo sorprendió a todos con su actitud.

“Desde el día uno en que le dimos la noticia, me dice: ‘Mamá, esté tranquila, todo va a salir bien’. Él me daba paz a mí, en vez de dársela yo a él”.

Durante ese proceso, Mathias encontró refugio en una de sus grandes pasiones: la música. Incluso en medio de las quimioterapias comenzó a grabar canciones.





“A él le encanta cantar. En medio de la quimio grabó dos canciones. Yo traté de apoyarlo porque era algo que lo hacía feliz”, contó Estephanie.

Pero la enfermedad continuó avanzando. Tras aparecer un ganglio inflamado en la axila, nuevos estudios revelaron que el cáncer había llegado a esa zona. Mathias tuvo que ser sometido a otra cirugía.

La operación, que inicialmente parecía sencilla, terminó extendiéndose durante horas.

“Lo que iba a durar media hora o una hora duró seis horas. El tumor estaba tan grande que había una vena en el centro y tuvo que entrar vascular. Gracias a Dios se lo pudieron sacar completo”, recordó la madre.

Después vino uno de los momentos más difíciles para la familia: nuevos estudios confirmaron que el cáncer se había diseminado.

“Nos dicen que Mathias está con metástasis en hueso y pulmón. La enfermedad estaba avanzando demasiado rápido”, expresó su mamá.

Actualmente, Mathias enfrenta una etapa delicada. El cáncer comprometió sus huesos y pulmones, y necesita tratamientos para controlar el dolor y buscar nuevas opciones médicas. Ahora depende de una silla de ruedas porque no puede caminar, y de oxígeno, ya que no logra respirar solo.

“Mi hijo hace un mes y medio andaba en Multiplaza con sus amigos, con un poquito de dolor. Hoy está en una silla de ruedas y necesita oxígeno”, dijo Estephanie.

A pesar de la difícil situación, la familia mantiene una esperanza firme basada en su fe.

“Si Dios levantó a muertos, Dios me va a levantar a mi hijo. Yo creo en los milagros”, afirmó.

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La familia también vivió un momento que consideran especial cuando, tras una vigilia de oración con decenas de personas, surgió la posibilidad de aplicar un tratamiento para ayudar a disminuir los fuertes dolores que enfrenta Mathias.

“Yo sé qué fue lo que pasó y esto es Dios”, aseguró la madre.

Ahora sus familiares y amigos realizan una campaña de apoyo económico para cubrir tratamientos, medicamentos, nutrición y otros gastos derivados de la atención médica.

“Todos por Mathias” es el llamado de la familia, que busca darle al joven la oportunidad de continuar luchando.

“Lo que queremos es levantar a Mati, darle calidad de vida y tratar de ponerle tratamiento. Yo sigo con mi fe intacta”, concluyó su mamá.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante los canales de donación compartidos por la familia. Cada aporte busca acompañar a Mathias en esta batalla.

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¿Cómo ayudar a Mathias?