La lucha de Julián: bebé de dos meses necesita ayuda para salvar su corazón

Un bebé de apenas dos meses lucha por sobrevivir a una compleja condición cardíaca que amenaza su vida. Julián Rodríguez Solís, quien nació con una malformación en el corazón, necesita ser sometido a una cirugía urgente en el extranjero, ya que en Costa Rica no se cuenta con el dispositivo ni la disponibilidad inmediata para realizar el procedimiento.



Los médicos informaron a su madre, Karla Solís, que el pequeño no desarrolló uno de los conductos esenciales del corazón, lo que impide que el oxígeno circule correctamente. Esta condición provoca que los pulmones de Julián reciban más oxígeno del necesario, generando un agotamiento constante en su organismo.



El tratamiento que puede salvarle la vida consiste en una cirugía a corazón abierto, en la que se le colocaría un pequeño dispositivo del tamaño de su propio corazón. Sin embargo, el tiempo apremia: los padres tienen un plazo máximo de tres meses para realizar la operación, antes de que los pulmones del bebé sufran daños irreversibles.



La situación médica se suma a las difíciles circunstancias que ha atravesado esta familia sancarleña. En junio pasado, un terraplén cayó sobre su vivienda, dejándolos sin hogar. Dos meses después, durante el parto, Julián enfrentó un nuevo riesgo cuando se le formó un nudo en el cordón umbilical.



Ahora, los padres del bebé apelan a la solidaridad del pueblo costarricense para reunir los ₡50 millones necesarios y darle a su hijo la oportunidad de vivir, crecer y jugar.



Puede repasar la nota adjunta de Telenoticias para saber cómo donar a esta causa. Quienes no puedan contribuir económicamente también pueden acompañarlos con una oración o un mensaje de apoyo.