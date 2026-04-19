"La justicia no se amedrenta ante la coacción": Colegio de Abogados condena agresión a jueza

El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Arias, pidió este domingo que se siente "un precedente claro de que la justicia no se amedrenta ante la coacción", luego de la agresión que sufrió una juez a manos de un ciudadano.

Para ello, el jurista exigió que "todo el peso de la ley" caiga sobre los responsables del ataque, perpetrado el viernes anterior en un residencial en Lagunilla de Heredia.

Arias recordó que el respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es "piedra angular" de un Estado Social y Democrático de Derecho como el costarricense, razón por la cual un evento como el ocurrido el viernes en perjuicio de una decisora de apellido Carballo merece un profundo y enérgico rechazo.

"La discrepancia con las resoluciones judiciales debe canalizarse estrictamente a través de los recursos legales pertinentes; nunca, en ninguna circunstancia, mediante la violencia, el acoso o la agresión física", comentó el presidente del colegio profesional.

Arias además hizo un llamado urgente a la Corte Suprema de Justicia para que garantice la protección de sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

De igual forma, abogó porque el Poder Judicial dé su respaldo "inequívoco" a la judicatura y rechace toda forma de intimidación externa.

"El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se mantendrá vigilante y en alerta permanente, y de no obtenerse una respuesta institucional satisfactoria, se valorarán las acciones legales y gremiales que correspondan. Velaremos porque el imperio de la ley y el respeto mutuo sigan siendo los ejes que rijan nuestra convivencia nacional", avisó el presidente del colegio profesional.

La posición de Arias trasciende poco después de que la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) emitiera un amplio pronunciamiento en el que advirtió sobre una escalada en los ataques contra jueces, producto de una exposición pública reiterada y burlesca desde la Presidencia de la República.

Hasta el cierre de esta publicación, la Casa Presidencial continúa sin pronunciarse frente a ese señalamiento.