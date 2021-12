La historia detrás de la icónica foto

La mañana del 1° de diciembre de 1948, el expresidente de la República, Jose Figueres Ferrer, se despertó minutos antes de su hora habitual para realizar un acto que marcó la historia de Costa Rica.



Don Pepe decide golpear con un mazo de seis kilos uno de los torreones del Cuartel Bellavista, como acto simbólico de la Abolición del Ejército.

Luego de este acto simbólico, Figueres le entrega al ministro de Educación, Uladislao Gámez Solano, unas llaves doradas entrelazadas con la bandera de Costa Rica como muestra de que ahí se alojaría el nuevo Museo Nacional.

Ese día, don Pepe proclamó: “el país ha sido ensangrentado y es hora de contener la hemorragia”. Añadió también que su deseo era que esa herida sanara rápidamente y que la cicatriz fuera más fuerte que el tejido original.

“La curación vendrá con amor a la civilidad, a la democracia y a la vida institucional. Es decir, sin ejército, triunfadores o perdedores”, añade el texto de Fernando Zeledón.

Una historia detrás de la icónica foto

El autor de la icónica imagen es el fotógrafo Mario Roa, quien trabajaba para el medio La Nación.

“Había muchos fotógrafos en ese momento, pero las cámaras eran manuales y había que programarlas para tirar el flash y que pudiera salir bien el disparo en el momento. Pero la posición que Mario Roa tenía no era buena, entonces en el momento que don Pepe dio el mazazo, no pudo tomarla, pero don Pepe da otro mazazo, y en este segundo mazazo los demás camarógrafos no lograron tener la fotografía porque ya tenían que volver a programar la cámara, y como Roa tenía su cámara lista sí pudo hacer la foto”, explicó Karen Solano, coordinadora del Museo don Pepe.