La historia de Remy: rescatado para morir días después por abandono

Montserrat Morales rescató el 14 de diciembre pasado a un perrito de raza American Stafford de cinco años de la localidad de León XIII, en San José. Lo llevó a una veterinaria para que lo curaran, ya que tenía un tumor en la oreja y problemas en la piel. Además, lo castraron y no fue hasta que estuvo completamente recuperado que la joven rescatista decidió ponerlo en adopción.

Quería que fuera una persona conocida y por eso confió en una chica de apellido ​Ordóñez, la cual se mostró muy interesada por el perro llamado Remy.

"Me dijo que allá donde ella vivía (Playas del Coco) no le faltaría nada, que eran una pareja, ella y su novio, tenían dos perros más, lo llevarían a la playa y hasta a la piscina. Me mandó fotos del lugar y me lo pintó perfecto", comentó Morales.