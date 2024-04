La historia de Dereck: “Iba a robarle al padre Sergio y él cambió mi vida”

​"Lo último que yo recordaba de ella, era cuando estaba pequeño que le pedí que nunca me volviera a abandonar, mi mamá no cumplió la única promesa que me hizo en la vida. Esa noche nos hizo a mis hermanos y a mi caldito de frijol, y luego se fue para no volver.

"Una noche, llegó, pero muchos años después. Estaba tan diferentes. Mi mamá era bonita, un cuerpazo, un pelazo; y esa señora que yo veía no tenía dientes, andaba un abrigo azul, nunca se me va a olvidar".