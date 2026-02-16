“La gente hace lo que quiere porque no hay policías”: Denuncian deterioro histórico en Tránsito

La seccional de Tránsito de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) alertó, este lunes, sobre un “deterioro histórico” en la Policía de Tránsito, en medio de lo que destacan como cifras alarmantes de accidentes en carretera.

Según indicaron, solo en lo que va de 2026 se registran 92 fallecidos, un promedio de dos por día, y más de 1.500 heridos.

Entre las denuncias, ANEP señala falta de personal, escasez o mal estado de vehículos para patrullar y condiciones inadecuadas de trabajo.

La presidenta de ANEP-Tránsito, Lizeth Quesada, afirmó que al menos 31 patrullas y una cantidad similar de motocicletas permanecen sin utilizar en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, unidades que podrían estar operativas, pero están varadas por presuntas fallas administrativas.

“Los vehículos que se usan para hacer recorridos no están en buen estado. Muchos tienen puertas que no funcionan, vidrios rotos en la parte trasera o luces que no funcionan. ¿Cómo la Policía va a sancionar al usuario en carretera cuando nosotros mismos no cumplimos?”, denunció Quesada.

Además, indicó que la dirección de la Policía de Tránsito sigue vacante desde setiembre, tras la salida de Oswaldo Miranda, y que existen unas 50 plazas vacantes que no han sido cubiertas.

“En el primer año de la administración, se fueron 33 funcionarios; más de dos años y medio después, las renuncias suman 50. Los nuevos ingresos no compensan el faltante, porque muchos también abandonan la institución al ver las condiciones en las que se encuentran”, explicó Quesada.

El sindicato también alertó sobre sobrecarga de funciones en varias sedes: en San Carlos solo hay un funcionario por turno, mientras que en San José operan tres patrullas por turno para cubrir amplias zonas de la Gran Área Metropolitana, cifras que consideran insuficientes.

“La Policía de Tránsito ha venido en decadencia, y en esta última administración cayó más que en otros años. Lo que se ve ahora no se había visto antes. Es un deterioro que ya afecta la atención en las calles”, concluyó Quesada.

Según la vocera, este deterioro no solo se siente dentro de la institución, sino que ya tiene efectos en la calle, donde se registran cifras alarmantes de accidentes y muertes.

“La gente hace lo que quiere en la calle porque no hay policías”, añadió Quesada.

Ante estas denuncias, Teletica.com solicitó reacción al MOPT; pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta oficial.