La familia tica que recuperó, 15 años después, las fotos de una cámara perdida en Disney

30 de diciembre de 2023, 7:45 AM

La fotografía es un arte, de eso no hay duda. Por medio de ella se puede plasmar una realidad en una imagen, también quedan al descubierto sentimientos y es un momento que permanecerá capturado para siempre. Esto que les hablo, la familia Aguilar Valverde lo conoce muy bien.

¿Se imaginan perder una cámara fotográfica en Magic Kingdom, en Disney? Sí... eso puede suceder, incluso, podría ser hasta normal en un sitio turístico tan visitado. Ahora, de lo que sí estoy totalmente seguro es que no es frecuente encontrar esas fotos 15 años después.

Vayámonos al 2008. No existía WhatsApp , la red social que más usaban los ticos era Hi5 , y las cámaras tampoco eran lo que son hoy y mucho menos los teléfonos celulares. En esa época, eran literalmente unos tucos, grandes, muy lejos de los que hoy en día tenemos usted y yo.

"Pegamos un grito porque, por ejemplo, yo tenía 17 años y a mí nunca se me olvida que habíamos perdido esas fotos por lo especial que fue ese viaje. Estábamos llorando porque eran las fotos de mi sobrino pequeño. Terminamos todos contentos en la casa", añadió Adriana.

"Ella nos pasó el link, se dio cuenta de que éramos ticos porque mi papá tenía un gorro de Saprissa, era uno muy particular porque fue en la era de Jorge Vergara en el equipo. Por eso y un pasaporte se dio cuenta de que éramos ticos", contó.

Un buen uso de las redes sociales que llenó de alegría a una familia y que generó un lindo momento este diciembre. "Fue un 25 de diciembre lindísimo porque nos dieron esa sorpresa 15 años después, esa misma noche las vimos, no lo podíamos creer, reímos, lloramos, vacilamos mucho".

"La mayoría de personas podrían ya no usar tanto Facebook , pero quien nos estaba buscando lo hizo por medio de un posteo en un grupo, que me dijo a mí que ella había visto que ahí se nos podía encontrar porque la gente ayuda mucho", concluyó Adriana.

Sin duda, una linda historia de Navidad, de diciembre, con final feliz. No es para menos, cuánto podemos cambiar en 15 años, cuántos no quisiéramos tener recuerdos con algunas personas de hace tanto tiempo y que, incluso, podrían ya no estar con nosotros...