"La carreta típica hace días va en ruta hacia Venezuela”, dice dueño de Radio Sinfonola

El dueño de Radio Sinfonola, Carlos Lafuente, anunció este sábado que la emisora deberá cerrar operaciones debido al alto costo de las frecuencias que, según afirma, resulta imposible de asumir.



Lafuente explicó a Teletica.com que no participó en la reciente subasta que cerró este viernes 21 de noviembre, pues los precios establecidos superan la capacidad financiera de las radios nacionales.

“Esos precios están totalmente fuera del alcance de las emisoras de radio, me parece que son números muy alegres que hizo Sutel sin consultar con el Ministerio de Hacienda para conocer realmente la lógica de la radio en Costa Rica. La base son $360 mil dólares”, indicó Lafuente.

Según detalló, el proceso también implica que el Gobierno definirá los nuevos equipos que deberán instalarse, ya que los actuales quedarían desechados. Además, se exige garantizar un año completo de difusión bajo las nuevas condiciones.

“Hacemos este anuncio porque la gente nos pregunta cuál era nuestra decisión. Nacimos hace 59 años, exactamente el 12 de mayo de 1966.

“Tengo una preocupación personal sobre el camino que lleva este país, me parece que la carreta típica hace días va en ruta hacia Venezuela y no puede seguir así, me parece una barbaridad”, declaró lafuente.

También recordó antecedentes en otros países. “Fidel Castro comenzó cerrando las radios cubanas, después los sandinistas cerraron las radios en Nicaragua y ahora aquí comienzan cerrando la radio; eso da muy mala espina, muy francamente”.

“A los ticos de corazón que también somos demócratas nos preocupa mucho esta situación. En el caso nuestro, nos quedamos sin ocupación toda la gente que trabaja con nosotros.

"Yo no he sido un comerciante de la radio, sino un apasionado y no tengo otra fuente de ingresos y recursos para mis compromisos personales y familiares. La emisora llegó a tener 21 empleados, pero debido a la situación se ha reducido el personal a cerca de 15 personas", agregó Lafuente.

De acuerdo con Lafuente, el anuncio se realiza para informar claramente a la audiencia sobre la decisión de la emisora frente a los precios que considera incosteables.

