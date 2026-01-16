Juzgado da inicio al proceso de liquidación de Coopeservidores y Desyfin

El Juzgado Concursal ordenó la apertura de la fase de liquidación de los procesos judiciales de Cooperservidores y Desyfin, luego de la intervención que ambas entidades sufrieron meses atrás por manejos irregulares.

La orden, emitida bajo las resoluciones de los procesos judiciales que se siguieron contra las financieras, da inicio formal a los procesos concursales, que serán dirigidos por juntas liquidadoras que se conformarán próximamente.

La fase de liquidación tiene como objetivo vender los bienes y activos de ambas entidades para pagar a los acreedores afectados luego del abrupto cierre de estas.

“El siguiente paso dentro del proceso consiste en el nombramiento de las personas que fungirán como presidentes de las juntas liquidadoras. Posteriormente, se designará al resto de los integrantes de cada junta, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes”, explicó el Poder Judicial.

“Una vez debidamente integradas, las juntas liquidadoras serán responsables de organizar y conducir el proceso de liquidación, así como de comunicar oficialmente el procedimiento para la presentación y legalización de créditos por parte de las personas acreedoras”, añadió.

Debido al alto número de personas involucradas, el juzgado informó que se encuentra en una etapa de “organización logística interna”. ​

“En esta fase se están revisando los múltiples apersonamientos y preparando las notificaciones, con el objetivo de garantizar que la información llegue correctamente a todas las partes interesadas.

“Esta labor se está realizando mediante una revisión manual, a cargo del personal del despacho, como medida necesaria para asegurar el debido proceso y la seguridad jurídica, dada la magnitud y particularidades de estos casos, que superan la capacidad de las herramientas tecnológicas disponibles”, finalizó.

Se estima que la mayor parte de las notificaciones se realicen durante el próximo mes de febrero.

A las personas afectadas se les solicita tener paciencia en caso de no recibir notificaciones inmediatas durante lo que resta de este mes de enero.