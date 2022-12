Justin Monge: "Me veo aportando juventud a un equipo grande"

Por Daniel Jiménez | 7 de diciembre de 2022, 12:16 PM

El atacante Justin Monge tiene 20 años. Es ficha de Pérez Zeledón, pero se prepara para dar el salto a uno de los clubes tradicionales. Tiene ofertas de Herediano, Saprissa y Alajuelense y en los próximos días se conocerá de manera oficial cuál será su nueva casa deportiva.

Monge conversó en con Teletica.com y afirmó que ya decidió su futuro y que ahora es cuestión de que las dirigencias de los equipos se pongan de acuerdo.

¿Cuánto se acerca lo que está viviendo en estos momentos a lo que deseaba desde hace tiempo, que clubes tradicionales se fijaran en usted?



Para nadie es un secreto, lo primero que uno anhela es llegar a un club tradicional y despertar el interés de los tres es una gran ilusión.

¿Con 20 años esperaba dar el salto tan rápido?

Realmente, como futbolista, uno lo planea, pero ahorita, con 20 años, no estaba que ya tuviera interés con varios equipos. Eso sí, no quería llegar ya con 26 o 27 años a un club tradicional, yo quería saltar y saltar como un buen puente.

​¿Todas las ligas menores las hizo en Pérez Zeledón?

Sí, desde que tengo uso de razón, estoy en este equipo.

Luego ya se viene su debut en Primera y este 2021 se convirtió en el goleador del equipo. ¿Esperaba eso?

No lo esperaba, al principio del torneo pasado mi meta era alcanzar muchos minutos en el torneo, pero como todo goleador siempre el objetivo será hacer goles y eso fue lo que me pasó a mí, no iba a ser mediocre de solo jugar, quería goles.



¿Cómo se da el interés de los clubes tradicionales?

Desde el torneo pasado, cuando empecé a hacer goles, una vez finalizado el torneo ya se hablaba de esos temas y lo terminé de complementar ahora, sin embargo, el primer acercamiento fue apenas terminó el campeonato pasado, se acercaron los equipos y este torneo fue más profundo.

​¿A hoy 7 diciembre ya tiene claro el panorama de dónde va a jugar?

Mi futuro yo lo tengo previsto, ya entran las negociaciones de club a club y eso no me corresponde, no te puedo decir el equipo favorito; sin embargo, me veo jugando en un equipo grande, aportando mi juventud a un equipo grande y terminando de madurar.

¿No se ve en Pérez el próximo torneo?

La razón es por crecimiento futbolístico, tengo que aprovechar mi edad, ritmo de juego, los avances que he tenido, las oportunidades hay que aprovecharlas ya. Me veo yéndome a terminar de madurar mental y físicamente y aportando.

¿Cómo se toman este tipo de decisiones pensando en el dinero o en la oportunidad real que se tiene de jugar y sumar minutos de manera verdadera?

Eso se analiza todo, uno no va a ir a tener siete delanteros por encima. La idea que yo tengo no es afanarme, yo quiero tener la competencia que haya, veo cómo puedo crecer en ese equipo y lo monetario llegará en su momento, en el país no está la parte económica, acá es cuando uno tiene que pensar que lo más importante es irme inclinando donde yo pueda crecer en donde yo pueda tener minutos y pelear.

¿Ya usted decidió donde va a jugar?

Sí, realmente, siéndole honesto sí, estoy inclinado por un club, en donde yo sé que también voy a exponerme más y tengo más minutos y puedo crecer como jugador, ya viene de club a club la negociación, yo puedo tener un anhelo, pero los dirigentes se encargan.

¿Y en la negociación escuchó su anhelo que hablaba anteriormente?

Ese impulso siempre va a existir, cuando uno llega al fútbol profesional tiene que guardarse un poco, si llega un club y ofrece algo bueno, se acepta, pero ese impulso siempre existe, cualquier persona lo tiene, cada quien va a querer jugar.

¿Lo tuvo o lo dejó de lado a la hora de definir su futuro?