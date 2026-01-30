Justicia reportó al TSE que 2 mil privados de libertad no tienen cédula

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó, este viernes, en conferencia de prensa, que el Ministerio de Justicia y Paz les reportó que 2.000 personas privadas de libertad estaban sin cédula.



Sin embargo, la presidenta del órgano superior en materia electoral, Eugenia Zamora, manifestó que se les van a reponer los documentos.

“La administración penitenciaria nos reportó y, también los interesados, que había una cantidad de 2.000 personas ubicadas en alta contención que estaban sin cédula. No había tiempo, de la semana pasada al día de la elección, para poder hacer un proceso normal de emisión de nuevas cédulas porque eso implica estar con la persona, es un trámite personalísimo, se debe de tomar la fotografía, etc.

“Se tomó la decisión de hacer una reimpresión de esas cédulas y las mismas van a ser entregadas por los funcionarios del Tribunal encargados de las juntas receptoras de votos ubicados en los centros penitenciarios”, comentó Zamora.

La jerarca también indicó que se ha estado trabajando en la capacitación y creando las condiciones para que, de previo al día de votación, los privados de libertad tengan acceso a la información de las diferentes candidaturas presidenciales, así como a los programas de gobierno, para su información.



El TSE confirmó que han recibido alrededor de 15 amparos electorales interpuestos por más de 50 personas privadas de libertad por problemas con su cédula, sin embargo, “todos han sido resueltos, no hay ninguno pendiente y todos han sido declarados con lugar”.

“Se le ha dado audiencia a las autoridades carcelarias, las autoridades han dado las razones del caso y las razones de seguridad que tienen la obligación ellos de atender, de manera que estas resoluciones del Tribunal han procurado, por una parte, garantizar y reasegurar el derecho de las personas privadas de libertad a ejercer el sufragio”, dijo Zamora.

Ante una consulta de Teletica.com, la Sala Constitucional también confirmó que ha recibido cuatro recursos de amparo contra la cárcel La Reforma, en Alajuela, debido a que los privados de libertad solicitaron su cédula para poder emitir el sufragio, pero no se les ha entregado.



Por su parte, Nils Ching, viceministro de Justicia, aclaró que hay afirmaciones falsas de personas, las cuales dicen que los policías penitenciarios están quitando las cédulas a privados de libertad y que las están destruyendo para que no participen en este proceso electoral.

“Es importante aclarar que este proceso electoral ha sido debidamente coordinado de parte del Ministerio de Justicia, expresamente por la Dirección General de Adaptación Social y nuestra Policía Penitenciaria, para el buen transcurrir del proceso electoral.