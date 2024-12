Justicia decomisó ₡180 millones en efectivo durante cierre de pulperías en cárceles

El Ministerio de Justicia y Paz reveló el decomiso de ₡180 millones en efectivo como parte del proceso de cierre de comisariatos o pulperías en los centros penitenciarios del país.



Alexánder Bolaños, director de Adaptación Social, explicó que el dinero proviene de las ganancias generadas por estos negocios en las prisiones.

“Nos planteamos una estrategia de inventario en todos los centros penitenciarios, al momento del cierre de los comisariatos o pulperías. Recogimos artículos que habían ahí dentro y se les entregaron a la población penal para su distribución, pero en el tema del factor económico encontrado en los lugares, tenemos ya bajo nuestra custodia una cantidad de efectivo que en su totalidad nos está dando ₡180 millones de colones”, afirmó Bolaños.

Según el director, el dinero se encontraba bajo la custodia de los administradores de los comisariatos.

“Ellos mantenían eso bajo la custodia de nuestros administradores y también estaban en los comisariatos. Hicimos el conteo y nos sumó ₡180 millones en efectivo, a nivel nacional, producto de las ganancias”, comentó Bolaños.

La mayor cantidad de efectivo fue hallado en la cárcel La Reforma, en Alajuela, donde se contabilizaron ₡34 millones.

“Estamos trabajando en la parte legal porque son fondos privados, no son públicos, y estamos tratando de tomar una decisión con ello, pero primero estamos haciendo las consultas legales apegados a la norma”, agregó el funcionario.

El Ministerio de Justicia y Paz continúa con las indagaciones y señaló que buscará garantizar la transparencia en el manejo de los recursos hallados, así como en las acciones futuras relacionadas con los comisariatos cerrados.



Justicia cerró, el pasado 5 de diciembre, las 20 pulperías que operaban en las 19 cárceles del país, las cuales vendían todo tipo de productos.



Estos comisariatos o pulperías (como se les conoce) operan en las cárceles costarricenses desde la década de 1970 bajo la premisa de ser iniciativas no lucrativas. No obstante, según indicó la institución a Teletica.com, esta condición, al parecer, no se está cumpliendo actualmente, con reportes de ingresos diarios de hasta ₡900 mil.



Las pulperías ofrecían una amplia variedad de productos: desde alimentos y bebidas hasta artículos de higiene personal como pasta dental, papel higiénico y productos para el cabello, además de medicamentos básicos y hielo.



Debido al cierre, privados de libertad de diferentes centros penales presentaron en total once recursos de amparo ante la Sala Constitucional, los cuales se encuentran en estudio de admisibilidad.