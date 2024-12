Justicia confirma que ya cerró las pulperías en las 19 cárceles del país

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó a Teletica.com, este jueves, que ya cerró las 20 pulperías que operaban en las 19 cárceles del país, las cuales vendían todo tipo de productos.

Fue el pasado martes cuando la institución ordenó, mediante una circular, el cierre inmediato de estos comisariatos, argumentando que carecen de respaldo legal y fomentan las actividades ilícitas.

Alexander Bolaños, director de Adaptación Social, conversó con este medio y manifestó que en estos momentos se encuentran realizando un inventario de todo lo que había dentro de los aposentos desde donde operaban las pulperías.

“Le voy a confirmar que sí están cerrados todos los comisariatos (pulperías), el comportamiento de la población penal ha sido muy positiva en el sentido de que ellos han sabido asimilar esto y el motivo por el cual se han cerrado, porque las ganancias que se estaban generando no eran el fin principal de estos comisariatos.

“El fin de estos cierres es tener el control y seguridad de nuestros sistemas penitenciarios, y poder lograr de una forma adecuada el control de los centros con respecto a este tipo de ventas que se están llevando a cabo de forma clandestina”, dijo Bolaños.

En Costa Rica hay 19 cárceles, sin embargo, había 20 pulperías operando debido a que en el Centro de Atención Interinstitucional Luis Paulino Mora, en San Rafael de Alajuela, había dos.

Estos comisariatos o pulperías (como se les conoce) operan en las cárceles costarricenses desde la década de 1970 bajo la premisa de ser iniciativas no lucrativas. No obstante, según indicó la institución a este medio, esta condición, al parecer, no se está cumpliendo actualmente, con reportes de ingresos diarios de hasta ₡900 mil.

“La historia de estos comisariatos es que desde los años 1970 existen, ahora bien, el fin principal era el insumo de algunos recursos de necesidad básica para el privado de libertad sin que se diera un costo alguno de ganancia, pero con el tiempo trascendió que esto se convirtió en un comercio con lucro”, agregó Bolaños.

Las pulperías ofrecían una amplia variedad de productos: desde alimentos y bebidas hasta artículos de higiene personal como pasta dental, papel higiénico y productos para el cabello, además de medicamentos básicos y hielo.

Estas tiendas eran administradas por los propios privados de libertad, lo que también había generado cuestionamientos sobre el manejo de las ganancias y su impacto en la dinámica carcelaria.

“Desde el momento que se generó la circular, se procedió al cierre de los comisariatos y actualmente la administración está haciendo un inventario para saber qué tipo de mercadería está ahí dentro de ellos y ahorita no se están vendiendo productos en ningún comisariato del país.

“De momento, no tengo el reporte sobre si se ha encontrado algo ilícito porque estamos esperando el inventario total de lo que ahí se encuentra. Lo que puedo decir es que los productos eran entregados por los proveedores, los cuales eran recibidos por los encargados de la pulpería y con la factura le solicitaban a un funcionario nuestro que hiciera el pago al proveedor y, de ahí en adelante, se generaba no solo la venta, sino el lucro”, agregó Bolaños.

Este jueves, la Sala Constitucional confirmó a este medio que varios privados de libertad presentaron dos recursos de amparo por el cierre de las pulperías; sin embargo, el director de Adaptación Social prefirió no referirse porque hasta el momento no han sido notificados al respecto.

El primer recurso (24-034099-0007-CO) fue interpuesto el 3 de diciembre de 2024 por internos del Centro Nacional de Atención Específica. El segundo (24-034157-0007-CO) lo presentaron, el 4 de diciembre de 2024, integrantes del Comité de Internos del CAI Adulto Mayor en Alajuela. Ambos se encuentran en estudio de admisibilidad, indicó la Sala Constitucional.