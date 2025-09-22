Justicia confirma presencia de “chinches de cama” en cárcel de Liberia

El Centro de Atención Institucional de Liberia presenta “chinches de cama”, que han afectado a algunos de sus privados de libertad.

Así se desprende de un informe emitido por la Jefatura Nacional de Servicios de Salud Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), a partir de una consulta de Teletica.com.

Estos insectos, cuyo nombre científico es Cimex lectularius, tiene por hábitat los colchones, sofás y mobiliarios similares. Se caracteriza por nutrirse de la sangre de humanos y otros animales.

Las picaduras de los también llamados “alepates” suelen causar reacciones en la piel y, en algunos casos, molestias generales. Aunque no transmiten enfermedades conocidas en humanos, sí pueden provocar varios efectos, como marcas en la piel, picazón intensa, reacciones alérgicas o infecciones secundarias.

De hecho, la cartera confirmó que “un número reducido” de privados de libertad ha sufrido lesiones leves atribuidas directamente a los “chinches de camas”.

Producto de esta situación, la institución indicó que, desde inicios de año, se han llevado a cabo lavados profundos en los espacios afectados, la aplicación de químicos, así como la sustitución de camarotes y colchonetas.

Además, se valora la adquisición de aspiradoras industriales para reforzar la limpieza.