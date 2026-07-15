Junta de Salud del Geriátrico: "Hay un riesgo latente de que ocurra algo como en el Calderón"

Desde la Junta de Salud del hospital geriátrico Raúl Blanco Cervantes temen que en el centro médico ocurra una tragedia como la del Calderón Guardia de 2005.

"Hay un riesgo latente de que ocurra una situación como que se presentó en el Calderón", dijo Alicia Avendaño, presidenta de la junta en entrevista con Telenoticias.

Avendaño recordó que Bomberos realizó una inspección con la que se detectaron 38 observaciones por riesgo de incendio; 15 de ellas fueron aspectos críticos que debían ser atendidos de manera inmediata.

"Eso no se ha solucionado y lo que nos dicen es que están en el proceso", mencionó.

Las inspecciones de Bomberos se hicieron en enero de 2025 y el informe con las recomendaciones se entregó un mes después.

Según la Junta de Salud, los expertos identificaron problemas en el sistema de rociadores; inexistencia de salidas de emergencia adecuadas e irregularidades en las barreras cortafuego y en válvulas de gas.

Se solicitó la posición del centro médico, pero al cierre de esta nota, la consulta continuaba en trámite.