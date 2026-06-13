Julio traerá estabilización en tarifas de combustibles

Los precios de los combustibles tenderán a estabilizarse en el mes de julio y se espera que la gasolina regular bajaría ₡1 colón, la súper tendrá un aumento de ₡3 colones y el diésel una alza de ₡13 colones.



Mientras tanto el gas para cocinar o para transporte aumentaría ₡88 colones por cilindro de 25 libras.



Es el detalle del ajuste enviado a la Autoridad de los Servicios Públicos (Aresep) este viernes. Ahora queda para aprobación de esta autoridad.