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Julio traerá estabilización en tarifas de combustibles

Los precios de los combustibles tenderán a estabilizarse en el mes de julio y se espera que la gasolina regular baje.

Por Yessenia Alvarado 12 de junio de 2026, 22:46 PM

Los precios de los combustibles tenderán a estabilizarse en el mes de julio y se espera que la gasolina regular bajaría ₡1 colón, la súper tendrá un aumento de ₡3 colones y el diésel una alza de ₡13 colones.

Mientras tanto el gas para cocinar o para transporte aumentaría ₡88 colones por cilindro de 25 libras.

Es el detalle del ajuste enviado a la Autoridad de los Servicios Públicos (Aresep) este viernes. Ahora queda para aprobación de esta autoridad.

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