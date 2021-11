Julián Solano: “El fútbol no merece lo que está haciendo el Gobierno”

En medio de la polémica decisión del Gobierno de la República de reducir los aforos de público en los estadios, el presidente de la Unafut, Julián Solano, fue muy crítico contra las autoridades por el cambio de medidas.

Faltando pocas horas para el inicio de la jornada 20, el Gobierno de la República obligó a los clubes a exigir el Código QR. Si no cumplían con esta medida, debían reducir el aforo a un 15%.

“El ministro de Salud y el Presidente de la República me parece que incurrieron en el delito de desobediencia y nos quieren obligar a nosotros a ser cómplices de ese delito”, sentenció el jerarca.

Solano adelantó que el próximo lunes, tendrán una reunión con el Gobierno de la República y el Ministerio de Salud para esclarecer esta situación.

“El fútbol no merece lo que está haciendo el Gobierno, no sé qué pasa, no sé por qué contra el fútbol. Nos están robando la paz, a pesar de que hemos sido muy respetuosos. Han manchado esta alegría del regreso de los aficionados”, afirmó.

Según Solano, la logística de un partido puede demorarse entre 4 a 3 días y un cambio a falta de 24 horas provoca un serio trastorno en la organización.

En cuanto al torneo nacional y la solicitud de microciclos para la Tricolor, Solano comentó que deben cambiar el calendario para poder abrir espacio.