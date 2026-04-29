Juicio contra Sherman Guity por supuesto delito sexual no pudo iniciar

El juicio contra el medallista paralímpico costarricense Sherman Guity no pudo iniciar este miércoles en el Tribunal Penal de Heredia, luego de que los jueces declararan con lugar un recurso presentado por su defensa, que solicita la realización de un examen psiquiátrico previo al desarrollo del debate.



El proceso judicial, en el que el atleta enfrenta acusaciones por tres delitos de maltrato, dos ofensas a la dignidad y un presunto delito de violación, tenía previsto comenzar con la lectura de la acusación por parte del Ministerio Público. Sin embargo, la solicitud de última hora frenó el inicio del juicio (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con el abogado defensor David Fernández, el dictamen médico disponible es reciente y requiere ser ampliado con una valoración especializada que analice aspectos como la conducta, comprensión y desarrollo de la sexualidad del imputado, con el fin de evitar una eventual actividad procesal defectuosa.



Por su parte, el fiscal del caso no se opuso a la solicitud de la defensa, aunque planteó que el proceso pudiera avanzar mientras se obtenía el dictamen. No obstante, también reconoció dudas sobre la posibilidad de que un peritaje médico determine aspectos específicos planteados por la defensa.



El Tribunal acogió el recurso y determinó que no es viable iniciar el juicio sin contar previamente con dicha prueba pericial, al considerar que esto podría generar vacíos en el proceso e incluso obligar a repetir el debate en el futuro.



Además, los jueces señalaron que los plazos legales complican el desarrollo del juicio en paralelo con la obtención del dictamen, ya que, una vez emitido, este debe ser puesto en conocimiento de las partes por un período de ocho días hábiles para eventuales impugnaciones, conforme a la normativa vigente.



La valoración psiquiátrica solicitada podría tardar hasta ocho días hábiles, por lo que, de momento, no hay una fecha definida para el inicio del juicio.



Durante la audiencia, la defensa también solicitó una conciliación con la presunta víctima, petición que fue rechazada por el Tribunal en esta etapa del proceso.

