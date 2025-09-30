Juicio contra Celso Gamboa: ¿Por qué razón se suspendió la audiencia, según grabación?

La grabación de la audiencia suspendida, presuntamente por una ausencia de Celso Gamboa justificada con una supuesta constancia falsa, arrojó elementos reveladores la mañana de este martes en el juicio que se celebra contra el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública.



Por poco menos de 20 minutos, y a solicitud de las partes, el Tribunal Penal de Cartago reprodujo el video y audio de la vista a la que el también exfiscal debía presentarse, para defender una apelación contra la prisión preventiva dictada contra un sospechoso de venta de marihuana, de apellido Bastos.



En el audiovisual, con fecha del 3 de octubre de 2019, se escucha cómo el juez Ricardo Barahona conoce una solicitud de otro abogado en ese caso, Rodrigo Araya, para que la audiencia se suspendiera en virtud de que su cliente no había podido ser trasladado porque en la cárcel en la que estaba recluido había un brote de paperas. El jurista defendió que era necesario que su representado estuviera en la audiencia, ya que habían preparado una declaración de este último, en ejercicio de su defensa material.



“Bajo ese punto de vista, y a efectos de buscar un punto de equilibrio entre lo que plantea la defensa técnica y la urgencia de atender este asunto lo antes posible, vamos a entonces atender la gestión y vamos a dejar sin efecto de esta audiencia y además vamos a hacer un señalamiento pronto y expedito (a una nueva vista)”, expuso Barahona, luego de escuchar la deposición de Araya.



“Y, adicionalmente, también vamos a requerirle a don Celso la justificación de su llegada tardía a la audiencia, es decir, que aporte documentos que determinen la existencia de los allanamientos, de alguna razón o circunstancia que indique a la hora en que ocurría la diligencia en la cual participó. Una vez que se aporte esta documentación, se pondrá en conocimiento de las partes y al final será que se tome alguna determinación sobre la razón plausible que podría alegar el señor defensor a efectos de no tener por desistido su recurso de apelación”, agregó.



Esta situación es de relevancia para el debate, en el tanto que el Ministerio Público sostiene en su acusación que Gamboa usó un aparente comprobante de asistencia falso, expedido por el entonces director general de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín. Ese documento decía que el exmagistrado había estado en una diligencia en su despacho, en Zapote de San José, y que después su carro había quedado atrapado en el parqueo, lo que le impidió llegar a tiempo a la audiencia en Cartago. Asimismo, la Fiscalía apuntó que esta situación provocó un perjuicio (aspecto indispensable para la materialización del delito) a la administración de la justicia, en el tanto que se erogaron recursos públicos en los traslados de Bastos y funcionarios, entre ellos, el fiscal Esteban Chavarría.



La defensa de Gamboa y Malespín, a cargo del abogado Rándall Céspedes, mantiene desde el inicio que los hechos son atípicos; es decir, no constituyen un ilicíto, en el tanto que no provocaron ningún daño. Las imágenes reproducidas en el debate, sostiene el jurista, refuerzan su tesis, en el tanto que de la resolución de Barahona se extrae que el causal de la suspensión fue la solicitud de Araya, no su ausencia.



Esta situación, además, contradice lo declarado este mismo martes por Barahona en su condición de testigo en el contradictorio, donde insistió que la vista se reprogramó por la inasistencia de Gamboa.



También se hace ver que en el acta de audiencia —leída por la jueza Laura Cervantes— se mencionó la ausencia del exfiscal, pero se indicó que el motivo era la solicitud planteada por Araya. A ello debe sumarse que el juzgador indicó en su testimonio que él nunca levanta directamente actas de ese tipo en sus vistas, ni las firma, sino que ello le corresponde a sus técnicos.



Los dos exfuncionarios figuran como sospechosos de uso de documento falso y falsedad ideológica; situación que se desprende de bitácoras y videos que el fiscal Esteban Chavarría decomisó para referirse —a pedido de Barahona— sobre la justificación. De esa prueba, mantiene el Ministerio Público, se extrae que Gamboa nunca se presentó a la oficina de Malespín, como indicaba la constancia de asistencia.



El juicio contra ambos avanza en la etapa de incorporación de prueba, que es el momento previo a que las partes hagan sus conclusiones del debate.