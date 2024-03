Jueza de Violencia Doméstica: “Estado debe proteger a víctima indistintamente si victimario está notificado”

9 de marzo de 2024, 8:00 AM

Desde el Poder Judicial consideran esencial  modificar la ley de forma tal que en materia de Violencia Doméstica no sea necesario notificar al agresor para hacer cumplir las medidas de protección establecidas a favor de la víctima.

La jueza indicó que si bien hay que informar al agresor de que cuenta con medidas de protección en su contra, esto no debe ser un obstáculo para la intervención de todas las instituciones para proteger los derechos de la mujer víctima.

“Desdichadamente en materia penal sí se necesita de esa notificaron, entonces no hay reforma legal que vaya a solventar este obstáculo que para nosotros nos imposibilita continuar con el proceso. Pero al menos en lo que tiene que ver con la protección de las personas víctimas de violencia, que no esté sujeto a una notificación como está en este momento”, aseveró González.

Por su parte, la abogada, Larissa Arroyo, afirmó que en muchas ocasiones los hombres evitan ser notificados para no tener que cumplir con las medidas.

En este sentido, indicó que hay un asunto mayor que es la vida e integridad de la mujer víctima y una medida como esta aseguraría la prevención que en este momento no se puede hacer.

No obstante, comentó que con solo esto no basta, pues para el cumplimiento de medidas de protección se necesita el actuar diligente y rápido de autoridades como la policía de Fuerza Pública, quienes deben proceder cuando no hay acatamientos.