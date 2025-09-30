Juez reclama “seriedad” por falta de convocatoria para declarar en juicio contra Celso Gamboa

El juez Ricardo Barahona externó su molestia al Tribunal Penal de Cartago por el “inusual” faltante de una citación, para su declaración celebrada la mañana de este martes en el juicio que se le sigue a Celso Gamboa por aparente uso de documento falso.



Inicialmente, el decisor había sido convocado para rendir testimonio el pasado jueves. Ese día, la declaración del fiscal Esteban Chavarría se prolongó más de lo previsto, y la de Barahona quedó para este martes.



Sin embargo, nadie le informó cuándo debía presentarse, sino hasta la mañana de este martes, cuando recibió una llamada, según explicó previo a su testimonio.



“Yo fui convocado para declarar en este proceso el pasado 25. Yo me presenté con puntualidad. En ese momento no se me dio razón de nada. Me retiré a mis labores habituales. Y de esa fecha a hoy (martes), a mí no se me convocó para atender una continuación, nunca se me envió una citación como la vez anterior, nunca se me citó por correo, sino que hace unos minutos, yo, como juez de este Tribunal de San José, cuando estaba atendiendo un debate, se recibe una llamada en la que se me indica que me tengo que presentar.



“Yo en este momento soy testigo y tengo derechos, y hubiera esperado un poco más seriedad en mi convocatoria para efectos de esta continuación. Sobre todo, y esto es lo que más me interesa, porque yo estoy atendiendo un juicio sexual en fase de conclusiones de varias personas menores de edad y quiero salvaguardar mi responsabilidad en ese proceso. Entendiendo que soy testigo y que tengo un deber legal de comparecer, de atender el llamamiento de este tribunal, pues lo hago, pero quiero poner en autos esta situación, que es para mí inusual”, expuso Barahona al órgano jurisdiccional.



Valga recordar que, mientras un testigo aguarda por su turno para declarar, son remitidos a una sala de espera, donde no tienen comunicación con el exterior.



Ante esta situación, el presidente del Tribunal Penal de Cartago, Adán Carmona, se disculpó por lo ocurrido.



“Este órgano colegiado lamenta la situación que pasó con su persona y toma nota de sus manifestaciones. Pero además lamentamos que no haya habido una buena comunicación con usted. Nosotros supusimos en realidad que al ser testigo de la Fiscalía y ser el interés de la Fiscalía el recibirlo, supusimos que la Fiscalía se había comunicado con usted. Lamentamos profundamente la situación y los enredos administrativos y laborales que esto le pudo causar.



“Además, la Fiscalía no nos solicitó una nueva citación que se le hiciera llegar a usted. En realidad, el tribunal entendió que como usted trabajaba en esta jurisdicción o competencia territorial, pues era más factible tenerlo ubicable. Pero insisto, supusimos que la fiscala (Edith Morera) se había comunicado con usted para coordinar lo que le correspondía. Reitero, lamento profundamente los enredos que esto le pudo causar”, explicó el juzgador.



Esa fue la segunda vez en el día que Carmona tenía que pedir disculpas a alguna de las partes, pues el debate arrancó con más de una hora después de lo originalmente pactado, debido a un atraso que vivió uno de los integrantes del tribunal en su traslado, producto de un accidente de tránsito.



Valga recordar que, pese a que el contradictorio está a cargo de un órgano colegiado de Cartago, este fue movido a San José, por motivos de seguridad.

Declaración exprés

El testimonio de Ricardo Barahona se caracterizó por ser expedito. La declaración tardó menos de una hora. La misma estuvo marcada por constantes “no lo recuerdo”.

Dentro de lo poco de interés que indicó el testigo, quien en ese momento era juez de Cartago y le correspondió atender una audiencia con Celso Gamboa, quien en ese momento defendía a un hombre de apellido Bastos, por presunta venta de marihuana. La vista tenía como objetivo discutir una apelación formulada contra una prisión preventiva dictada.

Sin embargo, el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública se ausentó. De acuerdo con Barahona, por ese motivo, se tuvo que suspender la audiencia, en un día a finales de 2019, según recordó.

Entre esa audiencia y una segunda que fue programada a partir de la inasistencia de Gamboa, este presentó un documento como justificación. Según explicó, aunque no lo tenían tan claro, sabía que la constancia tenía que ver con una comparecencia que Gamboa rindió en la Policía de Control Fiscal (PCF), en Zapote de San José, y que “algo” pasó, por lo que se veía impedido de acudir.

Barahona añadió que, en virtud de esa justificación, el fiscal Esteban Chavarría hizo una “investigación sumaria” en la que aportó evidencia que “controvertía” el comprobante del exmagistrado y exministro. Añadió que esa prueba incluía bitácoras y videos. El juez indicó haber escuchado a las partes, estudiado lo indicado y sus evidencias, deliberado, así como determinado que la justificación “no estaba sustentada”, por lo que no la validó y ordenó separarlo de la defensa de Bastos.

Precisamente, el documento en cuestión fue, aparentemente, expedido por el entonces director de la Policía de Control de Drogas, Irving Malespín, y el que el Ministerio Público sostiene que es falso. Es, a su vez, la misma constancia por la que ambos exfuncionarios ahora enfrentan el debate.

Ante las consultas del Tribunal Penal de Cartago, Barahona aseguró no recordar si Chavarría le pidió ordenar una investigación contra Gamboa por alguna situación dada en esa segunda vista. Asimismo, dijo no estar seguro si el fiscal le solicitó prevenir al exmagistrado sobre la eventual comisión de un delito (uso de documento falso) ni si finalmente se le hicieron las advertencias de rigor a Gamboa.

Tras la declaración del juzgador, la defensa prescindió del testimonio de Bastos y, con ello, el juicio pasó a la etapa de incorporación de la prueba, donde las partes pidieron revisar el video de la audiencia frustrada.