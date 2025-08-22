Juez extiende detención provisional de Celso Gamboa

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José prorrogó, la tarde de este viernes, la detención provisional del abogado Celso Gamboa.

La medida fue ampliada hasta que se resuelva la solicitud de extradición planteada por Estados Unidos, que lo acusa de supuesto tráfico internacional de drogas.

Esta determinación se desprende del voto 1365-2025 emitido por el juez William Serrano, a la que Teletica.com tuvo acceso. La misma fue posteriormente confirmada por la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia.

"Se amplía el plazo por el espacio de tiempo que dure la tramitación de la presente causa hasta su finalización", puntualiza la resolución.

Precisamente, la prórroga indefinida de la medida era uno de los argumentos con los que la defensa técnica del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública pretendía se declarara como improcedente la solicitud de ampliación de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público. Los abogados del también exfiscal, Natalia Gamboa y Michael Castillo, sostienen que existen pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra decisiones de este tipo.

Los juristas también consideraban que la Fiscalía no estaba legitimada para hacer el planteamiento, situación que también fue descartada por Serrano.

El juzgador de igual forma rechazó una petición que Gamboa hizo a título personal (defensa material).

La resolución también aplica para Edwin López, alias “Pecho de Rata”, y Jonathan Álvarez, dos presuntos narcotraficantes a los que Estados Unidos también requiere.

El caso se tramita bajo el expediente 25-000071-0016-PE.