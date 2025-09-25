Juez debe resolver extradición de Celso Gamboa a más tardar el 7 de octubre, dice su abogado

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José debe resolver, a más tardar el próximo 7 de octubre, la solicitud de extradición que hizo Estados Unidos contra Celso Gamboa por presunto tráfico internacional de drogas.



Al menos esa es la posición que tiene la defensa técnica del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, según comunicó a la prensa su abogado, Michael Castillo.



“Nosotros esperaríamos que la extradición sea rechazada, sin embargo, queda a criterio del juez que está resolviendo, el cual, como reitero, el plazo empieza hoy y finaliza el próximo 7 de octubre”, comentó el jurista.



Originalmente, el juez William Serrano había concedido hasta el 24 de setiembre pasado para que las partes se pronunciara sobre la documentación aportada por Estados Unidos.



El representante legal sostiene que el órgano jurisdiccional debe resolver en los próximos 10 días hábiles. Contra la decisión que se tome, cabe un recurso ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.



A criterio de Castillo, la resolución puede darse en cualquier momento; sin embargo, una eventual entrega del también exfiscal quedará supeditada a la conclusión de tres procesos penales que arrastra Gamboa, de manera paralela a la extradición



Uno de esos casos es por presunto uso de documento falso y en él se celebra, este mismo jueves, un juicio a cargo del Tribunal Penal de Cartago.



Los otros dos expedientes son por los aparentes de tráfico de influencias y peculado. El primero está en audiencia preliminar (es decir, que un decisor debe valorar si envía el caso a debate), mientras que el otro aguarda por el contradictorio, a inicios del otro año.



Tal situación lleva a pensar al defensor que el exmagistrado no será extraditado sino hasta el otro año, si es que así lo resuelve Serrano.



Pero Tratado de Extradición con Estado Unidos contempla, además de entrega diferida planteada por Castillo, un envío temporal del extraditable, que implicaría que Gamboa sea trasladado para que resuelva su situación jurídica en Estados Unidos y que luego encare a la justicia costarricense.



Cuestionado por Teletica.com sobre si el equipo legal no ve viable esa alternativa, el defensor respondió:



“No es para nosotros. A nivel procesal no es posible porque, eventualmente, él podría haberse sometido a penas superiores a los 10 años. Y si él se va por más de 10 años, las causas de aquí estarían en prescripción. Entonces no es posible que lo manden y que lo vuelvan a traer popularmente a hablar”.



A ello, Castillo agregó que no cabe criterio de oportunidad alguno para frenar el cómputo de la prescripción, en el tanto que los otros dos expedientes que deben ventilarse ya fueron debidamente acusados.



El abogado recordó que, de forma paralela, se tienen en trámite gestiones ante la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

