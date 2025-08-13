Juego entre Alajuelense y Cartaginés cambia de fecha por estos motivos

El partido entre Alajuelense y Cartaginés de la fecha 5 del Torneo de Apertura 2025 sufrirá una modificación y cambio de horario.

Así lo confirmó la Unafut tras una solicitud de ambos clubes debido a su participación por la Copa Centroamericana.

Inicialmente, el compromiso estaba previsto para el domingo 24 de agosto a las 4 p. m. Sin embargo, el calendario de Concacaf fijó el jueves 21 de agosto a las 8 p. m. el encuentro entre Alianza FC de El Salvador ante la Liga y el martes 26 de agosto a las 8 p. m. Cartaginés ante el Club Atlético Independiente de Panamá.

Con esto el partido quedará reprogramado para el miércoles 3 de setiembre a las 8 p. m. en el Morera Soto.

“Con este panorama, en el caso de los rojinegros no se cumpliría con el período mínimo de 72 horas establecido entre un partido internacional disputado fuera de Costa Rica y su siguiente compromiso en Liga Promerica. Por su parte, los blanquiazules enfrentarían la misma situación, al no poder respetar el plazo mínimo de 60 horas que debe de existir entre un juego de campeonato nacional y un encuentro internacional en el país”, explicó la Unafut.

Cabe resaltar que el juego será justo en la fecha FIFA del mes de setiembre y así lo establecieron ambos clubes.