Juego de números: estos son los líderes del Apertura 2025

Con el Apertura 2025 ya en los anales de la historia del fútbol nacional, repasamos los líderes estadísticos que dejó el certamen.

Goleo

Marcel Hernández ( Herediano ): 8

): 8 Joao Maleck ( Guadalupe ): 7

): 7 Jorman Aguilar ( Pérez Zeledón ): 7

): 7 Orlando Sinclair (Saprissa): 7

Asistencias

Mariano Torres ( Saprissa ): 10

): 10 Elian Morales ( Guadalupe ): 5

): 5 Jeison Lucumí ( Alajuelense ): 5

): 5 Marcel Hernández (Herediano): 5

Disparos totales

Fernando Lesme ( Liberia ): 66

): 66 Junior Maleck ( Guadalupe ): 49

): 49 Creichel Pérez (Alajuelense): 38

Disparos a portería

Fernando Lesme ( Liberia ): 25

): 25 Junior Maleck ( Guadalupe ): 21

): 21 Marcel Hernández (Herediano): 20

Atajadas