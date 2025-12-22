EN VIVO
Juego de números: estos son los líderes del Apertura 2025

El certamen que cerró el año finalizó este sábado con la victoria de Alajuelense.

Prensa Herediano
Por Adrián Fallas 22 de diciembre de 2025, 10:03 AM

Con el Apertura 2025 ya en los anales de la historia del fútbol nacional, repasamos los líderes estadísticos que dejó el certamen.

Goleo

  • Marcel Hernández (Herediano): 8
  • Joao Maleck (Guadalupe): 7
  • Jorman Aguilar (Pérez Zeledón): 7
  • Orlando Sinclair (Saprissa): 7

Asistencias

  • Mariano Torres (Saprissa): 10
  • Elian Morales (Guadalupe): 5
  • Jeison Lucumí (Alajuelense): 5
  • Marcel Hernández (Herediano): 5

Disparos totales

  • Fernando Lesme (Liberia): 66
  • Junior Maleck (Guadalupe): 49
  • Creichel Pérez (Alajuelense): 38

Disparos a portería

  • Fernando Lesme (Liberia): 25
  • Junior Maleck (Guadalupe): 21
  • Marcel Hernández (Herediano): 20

Atajadas

  • Esteban Alvarado (Saprissa): 58
  • Rodiney Leal (Guadalupe): 52
  • Kevin Briceño (Cartaginés): 51

