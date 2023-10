Jueces sobre proyecto del Gobierno: "Es una agresión a la independencia judicial"

​"No es nada nuevo. Es común en él dar declaraciones que irrespentan la investidura de los juzgadores. Realmente, lo que hace es tratar de entrometerse y violentar, con este tipo de discursos populistas a todas luces, para ver cómo amedrenta a los señores juzgadores.

"Los jueces en la República actúan basados en el principio de legalidad. No hay absolutamente nada en las actuaciones que ellos resuelvan que no esté apegado a lo que está establecido la normativa. Por lo tanto, si algo no le gusta al señor Presidente de la República, lo que tienen que buscar es cómo lograr cambiar esas legislaciones, siempre observando las garantías y los derechos fundamentales", indicó Cartín.