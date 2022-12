Juana Pirola: ¿Quién fue la mujer que inspiró el nuevo nombre del hospital de San Vito?

"Aparte de esa nobleza y valentía como mujer, porque vino de un país muy largo a un terreno que había que empezar de cero, ella se distinguió por ese amor al prójimo. No tenía menoscabo para atender a quien sea tuviera o no los medios para pagar. Eso, definitivamente, hace una semejanza exacta a lo que nosotros somos en la Seguridad Social. Atendemos a todos por igual, no nos fijamos en credos, en razas, si necesita la y ayuda la Caja está para servirles. Ella representa todos los valores de la CCSS", añadió Granados.