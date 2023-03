Juan Pablo II visitó Costa Rica hace 40 años, pero un tico lo recuerda como si fuera ayer

“No tienen la menor idea lo que fue pasar por la Avenida Central en carrera, detrás de un Papamóvil. La había pasado corriendo con Kennedy, pero no con el Papa. Con el Papa fue diferente. En una foto que tengo ahí (ver imagen adjunta), se ve donde yo voy delante del Papamóvil, corriendo. Yo veo que no tengo ni la boca abierta. Lo que me impresionó es que yo no sentí nada, no estaba cansado, era como si nada. Tuve una energía increíble al ir corriendo adelante del Papamóvil", destacó el vecino de Moravia.