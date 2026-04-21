Juan Carlos Román: "No es cierto que la Federación haya apoyado a las ligas"

Juan Carlos Román, presidente de la Liga de Fútbol Aficionado (Linafa), indicó este miércoles que sostiene su posición ante la denuncia que interpuso a Osael Maroto, jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol, ante el Comité de Ética de la FIFA.

Además, Román indicó que “no es cierto que la Federación haya apoyado a las ligas”.

“No es cierto que la Federación haya apoyado a las ligas, tuvimos a la Liga de Fútbol Playa, que ahora presentan al candidato Stewart Gómez, cuatro o cinco meses sin secretaria por presupuesto, la Federación le quitó el presupuesto, eso no es ayudarle a las Ligas.

“La ayuda extra que se daba para el desarrollo eso se eliminó, tenemos dos o tres años sin ese presupuesto, eso no es ayudar a las ligas”, sostuvo Román.

Además, el jerarca de Linafa reconoció que la Federación “está corta de dinero”.

“Soy claro (en eso) porque participo en reuniones contables. Creemos que para esta sesión hay cosas que se cometieron que no eran de la mejor manera y eso expresó yo en ética”, añadió.

Sobre el tema de la denuncia a Maroto, Román externó que se mantiene en su posición.

“Básicamente mi persona va a mantener la posición de la denuncia que tenemos en FIFA, creemos que todo lo que se habló es valedero y no se están haciendo las cosas como deben ser”, añadió.

Sobre la elección al puesto de director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación, Román indicó que “debe existir el libre albedrío”.