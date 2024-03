Juan Carlos Román a Horacio Elizondo: "No venga a descubrir el agua tibia en el arbitraje"

Por Daniel Jiménez | 4 de marzo de 2024, 10:40 AM

La última semana ha estado cargada de noticias de la actualidad del arbitraje y la dirigencia del fútbol tico. En Teletica.com hacemos un recuento de lo último sobre Horacio Elizondo y su renuncia a la presidencia de la Comisión de Arbitraje.

El jueves, el Comité Ejecutivo de la Federación votó por pedirle a Elizondo que echara marcha atrás sobre su renuncia y se quedara en su puesto. El viernes, Osael Maroto, presidente de la Federación, se reunió con representantes del arbitraje para tocar el mismo tema. Además, a este lunes se desconoce si Horacio volvió o no a su puesto, debido a que la Federación no ha informado nada al respecto.

Con este contexto, este medio entrevistó a Juan Carlos Román, presidente de Linafa, sobre las últimas medidas que adaptó la Federación de que todo el tema del arbitraje sea manejado directamente por la Fedefútbol y no por las ligas.

—¿Qué análisis hace usted de todo lo último que está sucediendo en torno al Comité Ejecutivo de la Federación y Horacio Elizondo?

Nosotros como ligas de Fútbol Playa, Fútbol Sala y Linafa queríamos que el Comité Ejecutivo o Rafael Vargas como secretario general de la Federación salieran indicando que todo lo que este señor (Elizondo) dijo no era cierto, nosotros sí podemos probar que eso no es así, eso fue lo que fuimos a solicitarle a Osael. El arbitraje de Primera y Segunda es diferente a lo que se hace en las ligas, este señor (Elizondo) no cuenta con un trabajo especial para las ligas.

Ahora se están llevando 20 árbitros jóvenes, pero ese es un trabajo de las agrupaciones arbitrales, Linafa que ha insistido en gente joven, pero el Comité Ejecutivo por lo que uno ve y analiza, lo que busca siempre es el beneplácito de Primera y Segunda, no tanto de la parte de abajo, ahora el Comité asumirá los retos.

—¿Cuál es la posición de Linafa al respecto?

Nosotros como Linafa tomamos un acuerdo la semana pasada, el arbitraje ahora que pasa a la Federación, pues que nos supla de todos los árbitros de todos los torneos, para que ellos vean como hacen para cumplirnos con todos los partidos de nosotros, así como se les da el arbitraje queremos que nos nombren a una persona que sea la que esté viendo nuestras quejas, nosotros nos quedamos con los problemas y al final no se ve nada.

Nosotros necesitamos árbitros para 700 u 800 partidos por semana cuando están todos los torneos activos, no es lo mismo armar un grupo de árbitros para Primera y Segunda que para Sala, Playa, Linafa y Femenino, eso el Comité Ejecutivo no lo vio y tomaron ya su criterio y que nos respalden nombrando todo el arbitraje que necesitamos a nivel nacional.

—Me dice usted que son 700 u 800 partidos cuando están todos los torneos: ¿Hay árbitros para tantos juegos?

Nosotros contratamos árbitros por aparte, así como el de las ligas menores, si el señor (Elizondo) dice que él tiene la capacidad para hacer todo, que lo haga, si lo dejan o no lo dejan, a mí no me hace mella, si el arbitraje es de la Federación que asuman. Son 700 u 800 partidos cuando están todos los torneos funcionando.

Es todo un trabajo, hay árbitros que pitan 2 o 3 partidos para poder salir, no hay mucho árbitro joven, entonces alguien tiene que estar trabajando. A grandes rasgos, es lo mismo que trabajar con el fútbol, hay que masificarlo para conocer a los mejores árbitros.



Tanto ha sido el trabajo, que este señor (Elizondo) vuelve a ver para abajo y saca 20 árbitros jóvenes que estaban en Linafa y se los lleva para allá. Ahí es el meollo del asunto, me abrió un hueco, vistieron un santo para desvestir otro, es parte del trabajo nuestro.



—¿Está usted de acuerdo con las afirmaciones de Elizondo el día que anunció su renuncia?

Jamás voy a estar de acuerdo, una cosa es verlo desde arriba y lo que le cuentan y otra vivirlo en carne propia, por ejemplo, el arbitraje nuestro cuesta ₡75.000 para el árbitro central y ₡35.000 por cada línea, estamos hablando de ₡135.000, sobran ₡65.000.

Esos ₡65.000, (se usan) de acuerdo con el nombramiento de la subcomisión de arbitraje. Para ponerle un ejemplo, los equipos nos piden que no se manden árbitros locales, si es un partido en Liberia que no sea de ahí, entonces qué hace la subcomisión, colocar árbitros de otras zonas, y hay que darles desayuno, almuerzo, cena y en unos casos dormida y pasajes ida y vuelta. Estamos hablando de ₡110.000 y nos quedaban ₡65.000 del pago de un arbitraje, eso es una cuota que se hace entre todos los equipo para el arbitraje. En algunos casos quedará menos y en otros más bien hay poner más plata, ese es el trabajo, si creen que nos hacemos millonarios entonces pasamos a los que les corresponde ese trabajo a ver si tienen la misma disponibilidad para hacer todos estos malabares que hacemos nosotros y todas las ligas.

—Le entiendo que ustedes dicen: ahora le corresponderá todo esto a la Federación: ¿Es así?

Es así, esa es la realidad, en el caso de Linafa nos buscamos un problema por ayudar a arbitraje, nosotros trabajamos con árbitros jóvenes de 14,15,16, 17,18 y 19 años para Juegos Nacionales, nosotros los trabajamos año y resto para eso, se les da capacitación, se llevan a torneos, se hace una logística para la parte física y técnica, nosotros lo hacemos porque nos interesa que el arbitraje nuestro esté mejor.

Si arriba hay problemas imagínese abajo, pero en fin... si quieren llevarse el problema, para nosotros mucho mejor, ya hasta los equipos de nosotros se han dejado decir que quién sabe qué negocio estamos haciendo nosotros... diay, el miércoles tengo reunión con los clubes para decirles que a partir de tal fecha los arbitrajes pasan a la Federación, deposítenle a la Federación y ellos verán cómo hace, si tienen reclamos háganlos directo a la Federación, no a nosotros.

Esto que el señor dice que los reglamentos están desfasados, podrán estar desfasados, pero en Costa Rica siempre han funcionado, él dice que en todo Centro América no existe esto, pero es que Costa Rica es peculiar, Costa Rica tiene un futbol aficionado organizado, así como un fútbol femenino organizado, sala y playa organizado, que en otros países no exista, nosotros tenemos que hacer nuestra propia estructura.



Eso no quiere decir que manejemos a los árbitros, lo que hacemos es hablarle a las agrupaciones y trabajamos de la mano para ordenarlos, y toda la logística es a través de ellos, ahora se le pasa todo a la Federación y si hay problema con eso que los arreglen con los equipos directamente.

—Ustedes quedaron a la expectativa de lo que suceda con Horacio y si regresa...



Ojalá que no se quede, que se vaya, pero en fin... al final la Federación sabrá qué asume.

—¿Por la manera en que se dio la renuncia de Elizondo, usted preferiría que mantenga su posición?

A mí me da igual, la Federación buscará ayudarle a la Primera División, es entendible, es más, las 3 ligas cuando nos sentamos con Osael, Horacio y Rafael Vargas; Jorge Ruiz, presidente de Fútbol Sala, le dijo que nosotros estamos para ayudarle, concéntrese usted en la Primera y en la Segunda y déjenos a nosotros el resto del trabajo, cuando ya esté montado en la Primera y Segunda, nos sentamos y si hay que cambiar el reglamento, se cambia.

Aquí ya todo está inventado, él (Elizondo) no viene a inventar nada nuevo a Costa Rica, lo que viene es a ordenar, que es diferente, pero el orden no es que se agarra todo porque es mío y no se metan ustedes y nosotros somos parte importante del fútbol de Costa Rica.

Al final, si quiere quedarse, que se quede, y si no que le vaya bien en otro lado, pero no venga a descubrir el agua tibia en el arbitraje, aquí lo que falta es trabajo, hay que trabajar para mejorar el fútbol y el arbitraje.

En silencio

Este medio ha intentado todos los últimos días contactar a Elizondo para conocer su reacción sobre la actualidad del arbitraje, pero no ha contestado las llamadas ni mensajes a su celular.