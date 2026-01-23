Juan Carlos Rojas renuncia al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol

El expresidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, anunció mediante una publicación en redes sociales que deja su puesto en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Hoy he tomado la decisión de dar un paso al lado del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. Ha sido un gran honor y una experiencia de vida invaluable representar al Saprissa y aportar al fútbol nacional desde ese espacio”, detalló Rojas.

Además, recomendó que su puesto sea ocupado por el actual jerarca morado, Roberto Artavia Loría.

“En mi opinión, aunque sé que es potestad de la asamblea, lo ideal es que mi sustituto sea el actual presidente del Saprissa, para asegurar una representación clara del club en esa mesa”, añadió.

Para Rojas, el fútbol nacional vive un momento clave, por lo que considera que el nuevo miembro debe llegar a la Fedefútbol dispuesto a trabajar por el bienestar del balompié tico.

“Vivimos un momento que exige redoblar esfuerzos, tiempo y dedicación, y considero responsable permitir que este rol lo ejerza alguien con esa disponibilidad y con un vínculo directo y activo con el fútbol”, indicó.

Finalmente, así cerró su mensaje: “Desde otra trinchera, quedo siempre a las órdenes para apoyar al fútbol nacional”.