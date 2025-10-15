Juan Carlos Gómez renuncia como director de Aduanas

El director general de Aduanas, Juan Carlos Gómez, renunció a su cargo por “asuntos personales”.

La dimisión se dio el 10 de octubre pasado, mismo día que Teletica.com planteó la consulta al Ministerio de Hacienda. No fue sino hasta cuatro días después que la salida fue confirmada.

Gómez, abogado experto en Derecho Tributario, fue nombrado en el puesto el 4 de abril pasado. Antes fungió como subdirector de ese mismo servicio por poco menos de un año.

Ahora regresó a su cargo en propiedad como subdirector general de Tributación, en el que tiene 20 años.

Gómez ya se había desempeñado como director general de Aduanas. En su carrera profesional también fue jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas Aduaneras (DITA), director de la Policía de Control Fiscal (PCF), director administrativo y financiero y oficial mayor de Hacienda.

De manera interina, la subdirectora de Aduanas, Lindsay Redondo, funge ahora como directora, informó la cartera.