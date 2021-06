Juan Carlos Bolaños denuncia a Emilia Navas por incumplimiento de deberes

El empresario Juan Carlos Bolaños, principal señalado en el caso del “cementazo”, afirmó haber interpuesto una denuncia por incumplimiento de deberes contra la exfiscala general, Emilia Navas.



En un video publicado la noche de este martes, Bolaños aseguró que la denuncia es también extensiva a todos los fiscales a cargo del caso del cemento chino.

“Cómo creen señores magistrados que me siento yo después de que ustedes conocen la arbitrariedad con la que se me acusó a mí y se me mantuvo durante meses privado de libertad con información fraudulenta, falsa, inventada y avalada por el Ministerio Público y utilizada por este para fundamentar detenciones”, cuestionó Bolaños.