JPS responde a vendedores que pedían devolver más lotería por bajas ventas

La Junta de Protección Social (JPS) descartó aplicar un aumento extraordinario en el porcentaje de devolución de la lotería, solicitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Vendedores de Lotería (Sinatravelo), tras asegurar que no existen elementos técnicos que justifiquen esa medida.

La solicitud del sindicato surgió tras afirmar que tenían una semana marcada por bajas en las ventas, que los vendedores atribuyeron a la confusión generada tras el sorteo del Gordo Navideño, el cual no tuvo entregó premio mayor porque la combinación ganadora no se vendió.

Según Sinatravelo, esta situación provocó “ventas frías” y un impacto directo en la confianza del público comprador.



En ese contexto, la organización sindical pidió a la JPS valorar, de manera excepcional, un aumento en el porcentaje de devolución de la lotería hasta un 60%, con el argumento de que la medida permitiría mitigar las pérdidas económicas de los vendedores, proteger la imagen institucional y dar margen al mercado para recuperar el dinamismo previo al cierre de año.



No obstante, ante consulta de Teletica.com, la Junta confirmó que, tras recibir el documento formal del sindicato, realizó un análisis técnico y comercial del comportamiento del sorteo extraordinario de Consolación I, y resolvió mantener el porcentaje de devolución previamente definido.





“La Institución reconoce y valora el rol fundamental que desempeñan las personas vendedoras en la comercialización de los productos y en la generación de recursos”, indicó la JPS mediante su departamento de prensa.

Sin embargo, señaló que no se identificaron “elementos objetivos que evidencien un cambio en el comportamiento de compra de la ciudadanía” ni circunstancias particulares que ameritaran una decisión extraordinaria.



Como referencia, la Junta detalló que el sorteo de Consolación I registró una colocación del 99,9% y una venta efectiva cercana al 91%, cifras que calificó como altamente positivas y que, a su criterio, reflejan que el producto mantiene una sólida aceptación en el mercado y se consolida como un sorteo exitoso desde el punto de vista comercial.



Finalmente, la institución reiteró su disposición al diálogo respetuoso y permanente con los distintos actores del sector, pero subrayó que cada decisión se adopta con base en análisis técnicos, datos verificables y en el interés superior de garantizar recursos para los programas sociales establecidos en la Ley 8718.