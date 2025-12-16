JPS: Premio mayor del Gordo Navideño no se vendió

El premio mayor del Gordo Navideño de este año no se vendió, así lo confirmó la misma Junta de Protección Social (JPS), que explicó, mediante un comunicado, que el número 78 y la serie 714 estaba disponible en su plataforma en línea, pero nadie lo compró antes del cierre establecido.

“Se puso a disposición en el sitio de venta en línea: www.jpsenlinea.go.cr dentro de los plazos definidos; sin embargo, no fueron comprados antes del cierre de ventas, por lo que el premio quedó en condición de no vendido, una posibilidad propia del azar”, indicó la JPS.

¿Qué pasará ahora con los ₡1.600 millones por entero?

La JPS explicó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley N.° 8718, los recursos correspondientes a premios no vendidos y a las utilidades del sorteo serán destinados a fortalecer la labor de las organizaciones de bienestar social que la JPS apoya de manera permanente.

Entre estas instituciones están: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, centros diurnos y hogares de personas adultas mayores, la Cruz Roja Costarricense, así como programas de atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Con respecto a las transferencias de dinero del premio a las entidades beneficiadas, la Junta agregó que “estas se realizarán conforme a los calendarios financieros institucionales”.

En cuanto a los resultados del segundo y tercer premio, el sorteo arrojó ganadores en distintas zonas del país.

El segundo premio otorga ₡800 millones, divididos en ₡160 millones por entero, para el número 59 con la serie 052.

Mientras que el tercer premio fue el número 92 con la serie 244, y repartió ₡80 millones por entero.