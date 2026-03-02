JPS explica por qué "Sorteo mundialista" del sábado estuvo detenido por casi una hora

La Junta de Protección Social (JPS) explicó, este lunes, por qué el Sorteo Mundialista realizado el sábado anterior, con un premio mayor de 7 millones 500 mil colones, estuvo detenido por casi una hora.

Según el comunicado oficial, se trató de una situación operativa que fue atendida de inmediato conforme a los protocolos establecidos para resguardar la transparencia del proceso.​​

La institución detalló que, al inicio del sorteo, posterior al anuncio del número del premio mayor (80) y de su primera serie favorecida (641), se identificó un incidente en la dinámica de extracción: la bolita correspondiente a la serie, que ya había resultado ganadora y debía retirarse, fue reingresada a la tómbola en lugar de apartarse (ver video de YouTube insertado más adelante).

"Tuvimos una situación humana, tal vez de costumbre, que una serie se deposita (en la tómbola) una vez que es cantada", expresó el presentador del sorteo, Arie García, una vez que interrumpió la dinámica tras el primer premio. "La particularidad de este sorteo es que las series quedan afuera para que sigan participando las que quedaban en la tómbola, vamos a reunirnos un momentito, la mesa fiscalizadora, para ver cómo subsanamos el inconveniente", dijo en ese preciso momento la licenciada Natalia Barrantes, funcionaria de la JPS.

En atención a lo ocurrido, y como parte de los mecanismos de control previstos, se activó el protocolo de contingencia. Este procedimiento contempló la utilización de los ficheros de series con bolitas de respaldo para efectuar nuevamente el conteo y proceder con el retiro de las series no vendidas y de la serie ya favorecida, con el fin de asegurar la continuidad del sorteo conforme a las disposiciones establecidas.

"Lo que vamos a hacer en este momento es vaciar toda la tómbola con las series que la componen, y vamos a continuar con lo que corresponde al fichero de contingencia. Tenemos que sacar todas las series que por ley no juegan, las que no se vendieron, y esa es la manera en la que vamos a solucionar el error", agregó Barrantes.

La aplicación del protocolo provocó una pausa prolongada en el desarrollo del sorteo, que se transmitió por las plataformas oficiales de la entidad encargada de la lotería nacional.

"Si bien eso generó un atraso, ofrecemos las disculpas por la demora. Sin embargo, la decisión respondió a la aplicación estricta de nuestros controles y protocolos para asegurar un sorteo claro, legítimo y confiable. En la Junta de Protección Social, la transparencia es prioridad. Nuestros protocolos funcionan y se aplican cuando corresponden para proteger la confianza del público", señaló Rosario Masís, de la JPS, este lunes en horas de la mañana.









