JPS descarta cambiar reglamento sobre premios mayores no vendidos

La Junta de Protección Social (JPS) aseguró que no considera, por ahora, modificar el reglamento que regula qué ocurre cuando un premio mayor no es vendido, como puede suceder en sorteos de alta demanda como el Gordo Navideño.

Ante consultas surgidas en la opinión pública, la institución recalcó que actúa bajo una normativa clara, conocida y vigente, que establece que los premios se entregan únicamente a los números que fueron efectivamente adquiridos antes del sorteo y resultaron favorecidos.

“La Junta de Protección Social actúa de forma responsable y rigurosa dentro del marco legal que regula los sorteos y la entrega de premios, garantizando siempre la transparencia y la seguridad jurídica de cada proceso”, indicó la institución a través de su oficina de prensa.

La entidad explicó que cualquier cambio en el modelo actual requeriría un análisis integral, tanto técnico como jurídico, para evaluar su viabilidad y su coherencia con los principios que rigen la lotería en el país. Esto incluye valorar el impacto en la confianza de las personas jugadoras y en la sostenibilidad de los recursos que financian programas sociales.

Si bien la Junta de Protección Social reconoce que escucha las inquietudes y propuestas que surgen desde distintos sectores, enfatizó que su prioridad es tomar decisiones responsables, basadas en criterios técnicos, que resguarden la transparencia del sistema y la credibilidad de los sorteos.

La polémica surgió luego de que la propia institución confirmara el 15 de diciembre que el premio mayor del Gordo Navideño no se vendió, lo que generó cuestionamientos entre jugadores y en redes sociales sobre el destino del dinero y la posibilidad de cambiar las reglas del sorteo.

Según explicó la entidad, el número favorecido, 78 con la serie 714, estuvo disponible para la venta en la plataforma digital de la Junta de Protección Social dentro de los plazos establecidos; sin embargo, nadie lo adquirió antes del cierre de ventas, por lo que el premio quedó en condición de no vendido.

Pese a que cuando una determinada serie no se vende, esta se saca del sorteo, la institución explicó que en este caso poco más del 40% de los números ligados a esa serie sí se vendieron, por lo que no podían dejarla sin participar.

La Junta de Protección Social aclaró que la normativa vigente establece con claridad el destino de esos recursos y que no existe discrecionalidad para su reasignación.

De acuerdo con el artículo 8 de la ley 8.718, los premios no vendidos y las utilidades del sorteo deben destinarse a fortalecer la labor de las organizaciones de bienestar social que reciben apoyo permanente de la entidad.

Entre los beneficiados destacan el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS), la Cruz Roja Costarricense (CRC), centros diurnos y hogares de adultos mayores, así como programas dirigidos a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

La institución agregó que las transferencias de los recursos se realizarán conforme a los calendarios financieros institucionales, y recordó que, a diferencia del premio mayor, el segundo y tercer premio sí fueron vendidos y repartidos en distintas zonas del país.