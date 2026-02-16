JPS anuncia nuevo Premio Acumulado Millonario: conozca aquí cómo funciona

La Junta de Protección Social (JPS) anunció, este lunes, el lanzamiento del Premio Acumulado Millonario, una nueva modalidad que se jugará tras los sorteos de Chances —que se realizan los martes y viernes— y la Lotería Nacional de los domingos.

Según explicó Saray Barboza, gerente de Producto de la institución, el nuevo acumulado tendrá las mismas reglas de los dos ya existentes: iniciará en ¢100 millones y aumentará ¢25 millones por cada sorteo, en caso de que no sea ganado.

Sin embargo, en este nuevo esquema, la dinámica funcionará mediante tres tómbolas, cada una con un papel específico dentro del proceso (ver video más adelante).

La primera es la tómbola principal, que contiene 75 bolitas: 74 blancas y una con la palabra “Acumulado”. Si en la extracción aparece esa bolita, se activa inmediatamente el sorteo con número y serie. Sin embargo, si no sale la palabra ganadora, el proceso continúa con una segunda etapa denominada “tómbola caliente”.

JPS explica cómo funcionarán las nuevas tómbolas del Acumulado.

Esta segunda tómbola está compuesta por 20 bolitas distribuidas de la siguiente manera: diez con el número 1, cuatro con el número 2, tres con el número 3, dos con el número 5 y una con el número 10.

El número que salga en la “tómbola caliente” determina cuántos premios adicionales de ¢2 millones se entregarán mediante extracción de serie y número. Es decir, si se extrae el número 5, se otorgarán cinco premios de ¢2 millones cada uno.

Pero además, ese mismo número define cuántas bolitas se eliminarán de la tómbola principal para el siguiente sorteo.

Siguiendo el ejemplo anterior, si sale el 5, en el próximo sorteo ya no habrá 75 bolitas en juego, sino 70.

Vea la dinámica de juego en el siguiente video:

Ahora bien, si el acumulado aparece cuando el monto se encuentra entre ¢500 millones y ¢1.000 millones, se utilizará la tercera tómbola, una que solo tiene tres bolitas numeradas 1, 2 y 3. El número que se extraiga indicará en cuántas partes iguales se dividirá el acumulado.

En caso de que el monto supere los ¢1.000 millones, se incorporará una cuarta bolita con el número 5, lo que permitirá repartir el premio en una, dos, tres o hasta cinco partes iguales, según el resultado de la extracción.

El anuncio se produce cuando, actualmente, se mantiene en juego un acumulado de ¢870 millones.







