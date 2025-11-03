Jóvenes ticos ganan competencia en Madrid con proyecto para generar oxígeno en Marte

Seis jóvenes costarricenses ganaron una competencia internacional en Madrid gracias a un innovador proyecto que busca generar oxígeno en Marte.

El grupo bautizó su propuesta como “Sibú”, un modelo en 3D de un biorreactor capaz de utilizar algas para transformar el dióxido de carbono en oxígeno.

De acuerdo con los estudiantes, la iniciativa no solo tendría aplicaciones en futuras misiones espaciales al planeta rojo, sino también en la mejora de la calidad del aire en la Tierra.

El equipo, conformado por cinco hombres y una mujer de distintas disciplinas, representó a la Universidad Fidélitas en la competencia, donde se enfrentaron a equipos de Portugal, Puerto Rico y España, resultando ganadores.

El proyecto ya había sido presentado en Costa Rica en julio pasado, pero tras esa primera exposición, los jóvenes se dedicaron a perfeccionarlo antes de llevarlo a la competencia internacional.