Jóvenes que vinieron de voluntarias al país reconocieron a supuesto violador

Dos jóvenes británicas que vinieron al país para enseñarle inglés a niños costarricenses y a colaborar con la protección del medio ambiente reconocieron al supuesto violador en serie de playa Santa Teresa, en Cóbano, por los tatuajes que tiene en ambos brazos.



Así consta en las denuncias que presentaron ante el Ministerio Público y que son parte de un expediente judicial.

Uno de los casos de una joven de 19 años quien vive en Londres, Inglaterra, fue publicado este miércoles por Telenoticias.

Otras dos muchachas, también británicas, denunciaron haber sido víctimas del mismo sujeto.

Uno de los estos hechos ocurrió en uno de los baños de una discoteca en playa Santa Teresa.



"Cuando estoy por cerrar llegó un hombre al cubículo donde yo estaba y cerró la puerta, ese sujeto estaba usando una gorra, no recuerdo el color, medía aproximadamente metro ochenta centímetros, con tatuajes en ambos brazos, creo que eran negros, con bigote, cabello color castaño, contextura medio, pero corpulento, usaba short oscuro, con camiseta no recuerdo el color, no recuerdo si portaba zapatos o sandalias, luego de que este sujeto ingresó yo sentí miedo y temor, no pude gritar, luego ese sujeto me puso contra la pared...".

Otra de las muchachas indicó a la Fiscalía que los hechos ocurrieron en una fiesta que se hizo en Santa Teresa, en una montaña. La voluntaria británica dio la siguiente descripción al Ministerio Público:



"Esa persona habló en español, yo no sé qué dijo, yo no le entendí, yo estaba asustada, traté de gritar, grité, pero no muy alto, en eso vi que iba pasando gente, luego pasó mucha más gente, yo traté de soltarme, era un hombre el que me tenía sujetada, porque era muy fuerte. Donde yo trato de soltarme me doy vuelta y veo al hombre que era de cabello negro, tico, contextura media y era muy fuerte , trigueño y era de estatura como metro sesenta y cinco centímetros, él tenía tatuajes en uno de los brazos, creo que en las manos...".

Ambas víctimas relataron que días antes habían visto al sujeto en la comunidad. Una de ellas, incluso, asegura que le ofreció drogas.



Dice la denuncia:

"Cuando vi su cara me recordé que lo había visto en un club de boliche en Santa Teresa de Cóbano, porque él en ese lugar me ofreció drogas y constantemente me ofrecía tragos y sacarme a bailar y yo le decía que no, cuando yo lo vi bien y vi quién era salí corriendo".

Otra de las voluntarias atacadas dijo lo siguiente sobre el sospechoso:

"... Luego le comenté a otra de mis amigas lo que me había pasado, yo me puse a llorar y a los 15 minutos me fui en un taxi con cuatro amigas. Quiero indicar que a este sujeto le dicen (se omite el alias) porque lo escuchamos en ese lugar donde yo lo vi, en el club de boliche en Santa Teresa de Cóbano, él es una persona muy conocida porque vende drogas. Yo estoy anuente a presentarme en Costa Rica si me llaman para alguna audiencia o juicio".

En las tres denuncias, las jóvenes inglesas indicaron que están dispuestas a venir al país en caso de que sea necesario para la investigación y un posible juicio.

Las autoridades indicaron que el principal sospechoso está libre con medidas cautelares.

