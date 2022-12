Jóvenes desamparadeños reciben premio por sus proyectos sociales

"Yo entré a Funda siendo muy tímido y si algo estoy es agradecido, porque gracias a Funda he aprendido muchísimas cosas. Y esa persona que era tímida, hace cinco años, hoy está presentando un evento, entonces si algo he aprendido es a desenvolverme y he desarrollado capacidades increíbles que estoy seguro no hubiera podido hacer sin Funda", comentó Seas.