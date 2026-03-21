Jóvenes con síndrome de Down vivieron una experiencia especial en Teletica

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, un grupo de jóvenes y sus padres visitaron las instalaciones de Teletica y compartieron con el personal de la televisora.

La verdadera inclusión va más allá de abrir puertas. Teletica rompió esquemas al recibir a jóvenes y familias de ACIDAWN, creando un espacio de aprendizaje y transformación. Álvaro, Ariel, Galilea y Ariela no solo recorrieron las instalaciones, sino que dejaron una huella imborrable.

La experiencia incluyó ingresar al estudio de Telenoticias en plena transmisión y compartir momentos especiales con el equipo de Buen Día. Sus historias demuestran que la autenticidad es clave para transformar cualquier entorno.

En este Día Mundial del Síndrome de Down, se resalta la importancia de reconocer el valor, la dignidad y el inmenso potencial de cada persona. Las verdaderas barreras son sociales, y la familia juega un rol fundamental en brindar apoyo y herramientas para que alcancen sus sueños.

Teletica reafirma su compromiso con una sociedad inclusiva, donde las estructuras evolucionan para integrar a todos. Porque somos tu compañía, Teletica, siempre con vos. ¡Juntos, con la inclusión, todos ganamos!